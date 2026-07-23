Este viernes 24 de julio, Alianza Atlético y Los Chankas se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará con ambos equipos en busca de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato. Sigue todos los detalles de este emocionante compromiso, incluyendo el horario, el canal de transmisión y más,

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Los Chankas por el Torneo Clausura de Liga 1?

El partido está programado para el viernes 24 de julio en el Estadio Campeones del 36 (Piura), recinto con una capacidad para 12,000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Los Chankas por el Torneo Clausura de Liga 1?

Para no perderte el partido, te compartimos los horarios del esperado encuentro.

Perú, Colombia, Ecuador: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Chile , Bolivia, Venezuela: 4:30 p.m.

, Bolivia, Venezuela: 4:30 p.m. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay: 5:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Alianza Atlético vs Los Chankas por el Torneo Clausura de Liga 1 EN VIVO?

El duelo entre Alianza Atlético y Los Chankas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal L1 Max y L1 Play.