Este miércoles 18 de noviembre, Alianza Atlético enfrentará a Melgar FBC por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Melgar llega a este último encuentro tras una victoria frente a Juan Pablo II (2-1) y se posiciona en el tercer escalón con 57 puntos en el acumulado. Por otro lado, Alianza Atlético se ubica en el noveno puesto en el acumulado con tras perder frente a FC Cajamarca (2-0). Revisa aquí la previa, el horario y detalles de la transmisión de la Liga 1.

¿Cuándo y dónde ver Melgar vs Alianza Atlético por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

El partido de Alianza Atlético vs Melgar se juega este miércoles 18 de noviembre en el Estadio Campeones del 36, ubicado en Sullana.

¿A qué hora juegan Melgar vs Alianza Atlético por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver Melgar vs Alianza Atlético en vivo por TV?

La transmisión del partido de Alianza Atlético vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.