Alianza Atlético vs. Melgar EN VIVO ONLINE EN DIRECTO y GRATIS por internet. Los ‘Churres’ y el ‘León del Sur’ disputarán un duelo clave por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El partido se jugará este jueves 25 de julio desde las 1 p.m. de Perú en el estadio Campeones del 36. Este choque es esencial en los objetivos de ambos clubes: los arequipeños desean mantenerse en los primeros lugares, mientras que los norteños buscan abandonar la zona de descenso. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de Alianza Atlético y Melgar, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión, su lugar en la tabla de posiciones de la Liga 1 y más.

Alianza Atlético no pasa bien en la Liga 1. Los sullanenses se encuentran entre los últimos lugares de la tabla acumulada y necesitan ganar de local para no complicarse cada vez más con el descenso. En este Torneo Clausura todavía no conocen del triunfo, pues empataron ante Atlético Grau y cayeron ante Alianza Lima. Por todos estos motivos, el equipo de Gerardo Ameli saldrá con todo en busca de los tres puntos.

Los arequipeños supieron empezar de gran manera del Torneo Clausura tras concretar dos victorias consecutivas. El equipo dirigido por Marco Valencia ha demostrado ser un cuadro muy sólido en todas sus líneas y es candidato a ganar la segunda competencia del año. Tiene entre sus figuras al experimentado y capitán Bernardo Cuesta. Melgar no pierde hace 15 partidos y es uno de los rivales más difíciles en el fútbol peruano.

¿Dónde ver en TV, Alianza Atlético vs. Melgar EN VIVO?

Este partido, como la gran mayoría de la Liga 1, puedes verlo por la señal de L1 Max para todo el país. También, podrás seguir las incidencias por la web de DT El Comercio.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. Melgar EN VIVO y ONLINE?

Argentina: 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

Qué canal pasa el Alianza Atlético vs. Melgar

Este duelo, tan esperado por las hinchadas de los dos clubes, será transmitido por L1 Max.

Dónde juegan Alianza Atlético vs. Melgar

Este partido se jugará en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

¿En qué posición de la tabla del Torneo Clausura están Alianza Atlético vs. Melgar?

Alianza Atlético (puesto 14 con 1 punto)

Melgar ( puesto 1 con 6 puntos)

¿Cuáles fueron los últimos resultados entre Alianza Atlético y Melgar?

Melgar 1 - 0 Alianza Atlético

Melgar 4 - 0 Alianza Atlético

Alianza Atlético 3 - 3 Melgar

Cuáles son los próximos partidos de Alianza Atlético en Perú - Liga 1 Te Apuesto 2024

Fecha 4: vs UTC: 1 de agosto - 15:00 horas

Fecha 5: vs Sport Huancayo: 5 de agosto - 13:00 horas

Fecha 6: vs Deportivo Garcilaso: 10 de agosto - 15:00 horas

Fecha 7: vs Cusco FC: 15 de agosto - 13:00 horas

Fecha 8: vs César Vallejo: 19 de agosto - 15:30 horas

Cuáles son los próximos partidos de Melgar en Perú - Liga 1 Te Apuesto 2024

Fecha 4: vs Universitario: 31 de julio - 20:00 horas

Fecha 5: vs Unión Comercio: 4 de agosto - 13:10 horas

Fecha 6: vs Comerciantes Unidos: 10 de agosto - 17:30 horas

Fecha 7: vs ADT de Tarma: 16 de agosto - 13:00 horas

Fecha 8: vs Sporting Cristal: 21 de agosto - 19:30 horas

Resultados de la Fecha 2 del Torneo Clausura 2024

Viernes 19 de julio

UTC 2-1 Cusco FC (estadio Germán Contreras)

Sport Huancayo 1-0 Deportivo Garcilaso (estadio IPD Huancayo)

Sábado 20 de julio

Los Chankas 2-0 Comerciantes Unidos (estadio Los Chankas)

Melgar 5-2 César Vallejo (estadio de la UNSA)

Alianza Lima 2-0 Alianza Atlético (estadio Alejandro Villanueva)

Domingo 21 de julio

Atlético Grau 1-1 Universitario (estadio Campeones del 36)

Carlos A. Mannucci 0-0 Unión Comercio (estadio Mansiche)

Sporting Cristal 4-0 Sport Boys (estadio Alberto Gallardo)

Cienciano 0-1 ADT (estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Programación de la fecha 3 del Clausura:

Jueves 25 de julio

13:00 Alianza Atlético vs. Melgar

15:15 Cusco FC vs. Sport Huancayo

19:00 César Vallejo vs. UTC

Viernes 26 de julio

13:00 Unión Comercio vs. Atlético Grau

15:15 Comerciantes Unidos vs. Mannucci

18:00 Deportivo Garcilaso vs. Sport Boys

20:30 Universitario vs. Alianza Lima

Sábado 27 de julio

13:00 Sporting Cristal vs. Cienciano

15:15 ADT vs. Los Chankas

Qué es la Liga 1

La Liga 1 es la máxima categoría del fútbol profesional en Perú. Anteriormente conocida como la Primera División o el Campeonato Descentralizado, la Liga 1 es organizada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y consta de 18 equipos que compiten en una temporada anual.

La Liga 1 tiene como objetivo principal determinar al campeón nacional y los equipos que clasificarán a competiciones internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además, los equipos que ocupen los últimos lugares de la tabla descienden a la Segunda División y son reemplazados por los equipos ascendidos de esa categoría.