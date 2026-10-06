Este martes 6 de octubre, Alianza Atlético vs Sport Boys se miden EN VIVO por la semifinal de vuelta de la Copa Caliente 2026. Alianza Atlético llega con la clasificación prácticamente en sus manos tras imponerse con claridad en el primer duelo. Ahora, los Rosados deberán salir con todo en busca de una remontada que les permita seguir soñando con la gran definición. Sigue aquí todas las incidencias.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Sport Boys por la semifinal vuelta de la Copa Caliente 2026?

Alianza Atlético y Sport Boys se disputará este martes 6 de octubre en el Estadio Campeones del 36.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Sport Boys en la semifinal vuelta de la Copa Caliente 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:00 p.m

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Sport Boys ?

El partido entre Alianza Atlético vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través de América TV (4 y 704 HD), América tvGO y Bicolor+. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.