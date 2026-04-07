Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO se enfrentan por la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Miguel Grau, en el Callao, donde el conjunto peruano buscará sumar sus primeros tres puntos en el certamen continental. De hecho, los ‘churres’ llegaron a esta instancia tras eliminar a Deportivo Garcilaso en la ronda anterior; sin embargo, pasan un momento irregular en el certamen local. Por su parte, Tigre viene bien el torneo argentino e intentará iniciar con buen pie su camino en este certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.
¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?
El partido de Alianza Atlético vs Tigre por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana empieza a las 9:00 PM de Perú este martes 7 de abril del 2026.
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 9:00p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
- España: 4:00 a.m.
¿Dónde ver Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?
La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs Tigre por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, no habrá transmisión de este partido. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y fuboTV.
¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|9:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Colombia
|9:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Ecuador
|9:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Argentina
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Brasil
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Paraguay
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Uruguay
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Chile
|11:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Bolivia
|10:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Venezuela
|10:00 p.m.
|DirecTV
|DGO
|Costa Rica
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Honduras
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|El Salvador
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Guatemala
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|México
|8:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Disney+ Premium
|Estados Unidos
|9:00 p.m.
|Fanatiz y fuboTV
|Fanatiz y fuboTV
Horario, TV y dónde ver Alianza Atlético vs Tigre por Copa Sudamericana
- Fecha: Martes 7 de abril del 2026
- Partido: Alianza Atlético vs Tigre
- Horario: 9:00 p.m. hora de Perú.
- Canal: DirecTV, DGO, Fanatiz, fuboTV.
- Estadio: Miguel Grau.
¿Dónde se juega Alianza Atlético vs Tigre?
El compromiso se disputará en el Estadio Miguel Grau, escenario ubicado en el Callao y casa del Sport Boys. El recinto tiene capacidad para más de 17 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales. El ganador de este partido sumará tres puntos en el Grupo A de la Copa Sudamericana.