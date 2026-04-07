Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO se enfrentan por la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Miguel Grau, en el Callao, donde el conjunto peruano buscará sumar sus primeros tres puntos en el certamen continental. De hecho, los ‘churres’ llegaron a esta instancia tras eliminar a Deportivo Garcilaso en la ronda anterior; sin embargo, pasan un momento irregular en el certamen local. Por su parte, Tigre viene bien el torneo argentino e intentará iniciar con buen pie su camino en este certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?

El partido de Alianza Atlético vs Tigre por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana empieza a las 9:00 PM de Perú este martes 7 de abril del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00p.m.

9:00p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 4:00 a.m.

Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana desde el estadio Miguel Grau.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs Tigre por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, no habrá transmisión de este partido. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y fuboTV.

¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 9:00 p.m. DirecTV DGO Colombia 9:00 p.m. DirecTV DGO Ecuador 9:00 p.m. DirecTV DGO Argentina 11:00 p.m. DirecTV DGO Brasil 11:00 p.m. DirecTV DGO Paraguay 11:00 p.m. DirecTV DGO Uruguay 11:00 p.m. DirecTV DGO Chile 11:00 p.m. DirecTV DGO Bolivia 10:00 p.m. DirecTV DGO Venezuela 10:00 p.m. DirecTV DGO Costa Rica 8:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Honduras 8:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium El Salvador 8:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Guatemala 8:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium México 8:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Estados Unidos 9:00 p.m. Fanatiz y fuboTV Fanatiz y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Alianza Atlético vs Tigre por Copa Sudamericana

Fecha : Martes 7 de abril del 2026

: Martes 7 de abril del 2026 Partido : Alianza Atlético vs Tigre

: Alianza Atlético vs Tigre Horario : 9:00 p.m. hora de Perú.

: 9:00 p.m. hora de Perú. Canal : DirecTV, DGO, Fanatiz, fuboTV.

: DirecTV, DGO, Fanatiz, fuboTV. Estadio: Miguel Grau.

¿Dónde se juega Alianza Atlético vs Tigre?

El compromiso se disputará en el Estadio Miguel Grau, escenario ubicado en el Callao y casa del Sport Boys. El recinto tiene capacidad para más de 17 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales. El ganador de este partido sumará tres puntos en el Grupo A de la Copa Sudamericana.