Por Redacción EC

vs EN VIVO se enfrentan por la primera fecha del Grupo A de la . El encuentro se disputará en el Estadio Miguel Grau, en el Callao, donde el conjunto peruano buscará sumar sus primeros tres puntos en el certamen continental. De hecho, los ‘churres’ llegaron a esta instancia tras eliminar a Deportivo Garcilaso en la ronda anterior; sin embargo, pasan un momento irregular en el certamen local. Por su parte, Tigre viene bien el torneo argentino e intentará iniciar con buen pie su camino en este certamen. A continuación, te mostramos los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido.

¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?

El partido de Alianza Atlético vs Tigre por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana empieza a las 9:00 PM de Perú este martes 7 de abril del 2026.

  • México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador: 9:00p.m.
  • Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.
  • España: 4:00 a.m.
Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana desde el estadio Miguel Grau.
Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido ONLINE por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana desde el estadio Miguel Grau.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?

La transmisión del partido entre Alianza Atlético vs Tigre por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana será transmitido en DirecTV y DGO para toda Sudamérica, incluyendo a Perú. Por otro lado, en España, no habrá transmisión de este partido. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Disney+ Premium. Y en Estados Unidos, los canales que pasan el partido son: Fanatiz y fuboTV.

¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs Tigre EN VIVO por Copa Sudamericana?

PaísHorariosCanal TVStreaming
Perú9:00 p.m.DirecTVDGO
Colombia9:00 p.m.DirecTVDGO
Ecuador9:00 p.m.DirecTVDGO
Argentina11:00 p.m.DirecTVDGO
Brasil11:00 p.m.DirecTVDGO
Paraguay11:00 p.m.DirecTVDGO
Uruguay11:00 p.m.DirecTVDGO
Chile11:00 p.m.DirecTVDGO
Bolivia10:00 p.m.DirecTVDGO
Venezuela10:00 p.m.DirecTVDGO
Costa Rica8:00 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
Honduras8:00 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
El Salvador8:00 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
Guatemala8:00 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
México8:00 p.m.Disney+ PremiumDisney+ Premium
Estados Unidos9:00 p.m.Fanatiz y fuboTVFanatiz y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Alianza Atlético vs Tigre por Copa Sudamericana

  • Fecha: Martes 7 de abril del 2026
  • Partido: Alianza Atlético vs Tigre
  • Horario: 9:00 p.m. hora de Perú.
  • Canal: DirecTV, DGO, Fanatiz, fuboTV.
  • Estadio: Miguel Grau.

¿Dónde se juega Alianza Atlético vs Tigre?

El compromiso se disputará en el Estadio Miguel Grau, escenario ubicado en el Callao y casa del Sport Boys. El recinto tiene capacidad para más de 17 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales. El ganador de este partido sumará tres puntos en el Grupo A de la Copa Sudamericana.

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