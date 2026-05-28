Ver Alianza Atlético vs. Tigre EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en la Estadio José Dellagiovanna por la jornada 6 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 28 de mayo del 2026, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina y Brasil, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus lo pasan en Perú y todo Sudamérica; Paramount+ en Brasil; Fanatiz, beIN Sports y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables