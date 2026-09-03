Este viernes, Alianza Atlético y UTC Cajamarca se enfrentarán por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos buscarán sumar puntos para el torneo asegurando la victoria del encuentro. Alianza Atlético llega motivado tras golear 4-1 a Deportivo Moquegua y buscará repetir el triunfo. Por su parte, UTC intentará recuperarse luego de caer 2-4 ante Universitario en su último partido. Revisa el horario, la previa y más detalles de la emisión del partido de la liga profesional peruana.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs UTC Cajamarca EN VIVO?

El partido Alianza Atlético vs UTC Cajamarca por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará este viernes 4 de septiembre en el estadio Campeones del 36.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs UTC Cajamarca EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 3:15 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:15 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5:15 p.m

¿Dónde ver FC Alianza Atlético vs UTC Cajamarca EN VIVO?

La transmisión del partido de Alianza Atlético vs UTC Cajamarca por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026 se dará a través de la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.