Este lunes 11 de agosto del 2025 a las 3:00 p.m. (hora local peruana) Alianza Atlético y UTC de Cajamarca jugarán por la jornada 5 del Torneo Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Municipal de Campeones del 36. Al momento, Alianza Atlético ha sido derrotado en las dos últimas fechas del torneo, mientras UTC ha tenido un empate y una derrota en las fechas previas. Ambos equipos buscarán no quedar relegados en el fondo de la tabla. ¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 EN VIVO? Los partidos de la liga profesional peruana son transmitidos EN VIVO a todo el Perú en TV por la señal de L1 MAX (Liga1 MAX). También podrás seguir la cobertura minuto a minuto desde la sección Deporte Total de El Comercio.