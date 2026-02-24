Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) liberó los audios del VAR del momento en el que el árbitro Jordi Espinoza decide anular el gol del lateral blanquiazul Marco Huamán que significaba el 2-0 a favor de Alianza contra el Sport Boys.
