La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) liberó los audios del VAR del momento en el que el árbitro Jordi Espinoza decide anular el gol del lateral blanquiazul Marco Huamán que significaba el 2-0 a favor de Alianza contra el Sport Boys.

En el audio se puede escuchar al asistente encargado del VAR en ese momento, comunicándose con Espinoza a quien le detalla la jugada ocurrida previa al gol aliancista.

“Durante el contexto de disputa, el jugador de Alianza extiende el brazo y golpea con la palma al rostro. No es una conducta violenta, es producto de la disputa pero le golpea el rostro”, se le escucha decir.

CONAR liberó los audios del VAR sobre el gol anulado a Marco Huamán y la decisión ya genera debate.



Árbitro: Jordi Espinoza

VAR: David Huamán

AVAR: José Castillo

QM: Jonny Bossio



En el audio se escucha la revisión paso a paso de la jugada que terminó con el

“Es la mano derecha que golpea el rostro al jugador, en parte sensible”, agrega.

Por su parte, Jordi Espinoza pregunta si el jugador ocho del Boys le comete una falta a Paolo Guerrero, cosa que niegan los asistentes.

Al constatar que la única jugada controversial era la referida al golpe proporcionado por Huamán a Nequecaur, Espinoza decide anunciar que cobrará la falta en ataque.

“Ok, listo voy con falta en ataque”, dice.