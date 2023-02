Breves respuestas para entender lo que pasa con el inicio del torneo local, al que pomposamente llamamos Liga 1, y sobre el que hay más misterios que certezas. La noche del jueves, a través de un comunicado, siete clubes de la Liga 1 confirmaron que no se presentarán en su partido programado para este fin de semana. Hoy, desde las 3:30 p.m., empieza el largo y tortuoso desfile de nuevas incidencias: Cusco FC debería recibir a Huancayo en el estadio Garcilado. Más allá de cualquier postura, aquí solo pedimos paz.

¿Se presenta Alianza este domingo?

No. Al menos hasta hoy por la mañana, la única versión oficial de parte del actual bicampeón sigue siendo la voz de uno de los cuatro hombres más influyentes del Fondo Blanquiazul -junto a Gonzáles Posada, Fernando Farah y Salomón Lerner-. Se trata de César Torres, a quienes sus amigos llaman Balón. “Estamos unidos… los 8 clubes”, dijo el martes por la noche, a la salida de un hotel en San Isidro, tras la reunión con el magnate uruguayo Paco Casal, dueño de GolTV -para nuestros intereses Gol Perú-. Y advirtió. “Ahora vemos cómo sacar a Lozano”. Se refería, claramente, al cuestionado presidente de la FPF. El cierre del comunicado (ver aquí) que la noche del jueves publicaron junto a otros seis clubes ratifica el mensaje: para que esto termine, al menos de parte de los firmantes, lo primero que debe ocurrir que es Agustín Lozano renuncie a la presidencia de la federación.

¿Se presenta la ‘U’ este sábado contra Cantolao?

Sí. Hasta tres versiones extraoficiales al interior del club crema le confirmaron a DT que la ‘U’ está en condiciones de jugar este sábado contra Cantolao en el Monumental. Esto se sabía incluso la noche de la reunión de los representantes de los ocho clubes opositores a la gestión Lozano -Alianza Lima, Sport Boys, Deportivo Municipal, Melgar de Arequipa, Cusco FC, Cienciano y Binacional- y por eso mismo, la firma de la U no estuvo en el documento que anoche circuló sobre la no presentación de estos en el inicio de la Liga 1. Perderá no menos de 1.5 millones de soles por taquilla pero el cuerpo técnico liderado por Compagnucci ha reiterado que el proyecto necesita fútbol y en la administración entienden que sí el fútbol no vuelve, no hay ingresos próximos. Habilitado para que transmitan sus partidos por Gol Perú -tras la revisión de la medida cautelar-, no hay razón alguna para que no se presente. ¿Es verdad que la relación Casal-Universitario es muy cercana? Sí. De hecho, el club crema renovó contrato con esa casa televisora hasta el 2025 y, hasta donde manejamos información, tienen listo un comunicado oficial que sería público en las próximas horas.

¿Qué le dijo Reynoso al Premier Otárola?

Fuentes cercanas al comando técnico de la selección le contaron a DT que el mensaje de Juan Reynoso fue bastante directo: “Necesitamos reactivar todas las actividades, incluyendo el fútbol”. No hacerlo -insistió por su lado el titular de la FPF, que también estaba en la cita en PCM-, sería darle la razón a los violentos. Más allá de posturas y animadversiones, lo real es que, mientras el fútbol peruano esté parado, ninguna de las competencias que se aproximan para los clubes y la selección podrán verse como una real posibilidad de medir capacidades. ¿Qué parece ser usado como un instrumento político? Sin duda. Hay, por lo menos, una docena de problemas más urgentes por resolver a nivel país (todos los detalles en la cobertura de El Comercio aquí). Pero el fútbol tiene que velar por el fútbol. Huancayo, por ejemplo, juega este martes por Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay y no ha jugado un solo partido desde el año pasado. Alianza mismo, llegará a la Libertadores sin la cantidad de partidos previstos por el comando técnico -8 al menos- Y la selección, que ya cerró jugar contra Alemania el 25/3, necesita de los clubes en ritmo: la eliminación de la Sub 20 ratifica que sin planificación ni entrenamiento real, los peruanos partimos con mucha desventaja.

¿Cómo está la situación en el Cusco, dónde se abre la fecha hoy con el Cusco FC vs. Huancayo a las 3:30 p.m.?

Nadie puede mentir: Cusco vive un clima de guerra civil, un silencio sísmico que anuncia un estallido social en cualquier momento. Imágenes por redes muestran a decenas de manifestantes llegando en caminos desde el interior, y a otros tantos reclamando su presencia, en claro mensaje de basta ya. El problema de inseguridad está ahí, vivo. Por la mañana, el general PNP Víctor Zanabria Angulo, jefe de la Región Policial Lima, dijo en Panamericana que la Policía garantizaba el normal desarrollo de las actividades, no solo en Lima sino en todo el país. Sin embargo, aquella es solo una voz. El club local, Cusco FC, emitió un comunicado en el que informó sobre la cancelación de su entrenamiento este jueves, debido a “los bloqueos en las vías de la ciudad” y “en salvaguarda de la integridad de sus futbolistas”. Por su lado, el Sport Huancayo, perteneciente al bloque que podría llamarse “oficialista”, publicó en sus redes detalles del viaje rumbo a la Ciudad Imperial para jugar el partido de esta tarde. Finalmente, y según informó RPP en sus plataformas, la prefectura de Cusco otorgó oficialmente las garantías para que se juegue el primer encuentro de la Liga 1.

Este peligroso Macondo tendrá un capítulo definitivo hoy a las 3:30 p.m.

LA SITUACIÓN EN CUSCO:





Y EL VIAJE DE HUANCAYO AYER:





¿Dónde se verán los partidos de Liga 1 este fin de semana?

Sirva el comunicado oficial firmado por 10 clubes peruanos -entre los que destacan Cristal y César Vallejo- para entender quienes han aceptado el nuevo modelo de venta, negociación y transmisión de los partidos de la Liga 1. A los dos mencionados se suman ADT, Unión Comercio, Cantolao, Alianza Atlético, UTC, Atlético Grau, Sport Huancayo y Garcilaso. Los encuentros que jueguen estos equipos como locales se transmitirán por DirecTV y por Best Cable, además de las otras plataformas con las que 1190, la empresa transnacional dueña de los Derechos hasta 2026, llegue a acuerdos satisfactorios.





¡Juntos por el desarrollo de todos los clubes de la Liga 1!#FuerzaCristal#SomosFamilia pic.twitter.com/MwskxJFYRn — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 3, 2023





Segundo punto. La ‘U’, Mannucci, Boys y Municipal tienen garantizada la transmisión de sus partidos vía Gol Perú.

Tercer punto. El grupo de los 7. De esta facción opositora a Lozano, que reafirman que NO jugarán esta fecha, todos tienen problemas con FPF. Así lo detalla el periodista deportivo Ricardo Figueroa: cuatro tienen problemas por la TV (Alianza Lima, Cienciano, Cusco FC y Melgar), dos con problemas de licencias (Binacional y Municipal) y uno con resta de puntos (Sport Boys). Ninguno acepta las nuevas condiciones impuestas por la FPF.

Las circunstancias son tan complejas que, si el arranque del campeonato peruano realmente se llevara a cabo este fin de semana solo el Universitario vs. Cantolao (sábado) y Vallejo vs. Alianza Atlético, habría siete equipos que pierdan por WO: Cusco FC, Melgar, Cienciano, Binacional, Alianza Lima, Boys y Municipal.

Insólito y triste, para el sistema fútbol peruano que solo es mirado de reojo cuando sirve como “símbolo de paz”.

¿Qué pasa si un equipo no se presenta? ¿Es verdad que podría perder la categoría?

Es la pregunta que circula por redes sociales, redacciones, bares, y cualquier reunión social en la que el fútbol supere en importancia cualquier otro tema. El Reglamento del campeonato de la máxima categoría del fútbol peruano tiene tres artículos de urgente lectura en estos momentos: el 114, 115 y 116 (aquí se puede leer el documento completo). Según el Artículo 115°, la no presentación o abandono del partido, si un equipo no se presenta a un partido programado en la Liga1 Betsson 2023, por responsabilidad propia, será declarado perderdor por walkover (W) y será sancionado con multa económica y un marcador en contra por 3-0. Además, la Comisión Disciplinaria puede imponer otra multa como resarcimiento económico al club rival por gastos ocasionados.

Y si es reincidente, la consecuencia será una sola: descenderá automáticamente a la categoría inferior.

El nuevo técnico de la selección habla con El Comercio luego de más de una década. Ratifica titularidad de Cueva, habla sobre el regreso de Ruidíaz, le preocupan las canchas del torneo local y ya organiza lo que podría llamarse "una selección local", con jugadores de Melgar de Arequipa, sorpresivo e histórico semifinalista de la Copa Sudamericana.