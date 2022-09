De acuerdo a la data del portal especializado Son Datos No Opiniones, desde la creación de la Liga Femenina de Perú en el 2021, el equipo blanquiazul ha disputado un total de 31 partidos del torneo y mantiene un impresionante invicto con los mejores registros posibles.

De esa cantidad de encuentros, las blanquiazules han saboreado la miel de la victoria 28 veces. Los otros tres cotejos terminaron en empates. Sí, todavía este equipo no conoce la derrota. Además, ha celebrado 138 goles y solo encajó seis, alcanzando una diferencia de goles bastante positiva (+132).

Estas estadísticas respaldan totalmente a Alianza Femenino, que ahora va en busca del bicampeonato con total confianza. No bastó ser las mejores en la primera etapa, tampoco en la liguilla. Ahora, el cuadro aliancista tiene que ratificar su dominio local en las semifinales y final del certamen.

Eso sí, para llegar a este nivel de imbatibilidad hay mucho trabajo detrás. No es nada fácil. Por ello, en esta nota, nos enfocaremos en las 10 claves que explican el éxito actual de las íntimas.

***

1. Reestructuración y trabajo conjunto

En el fútbol femenino, Alianza Lima nunca había sido tan protagonista como ahora. Fue a partir del 2020 que comenzó este camino jubiloso del cuadro blanquiazul. En medio de la pandemia, se desarrolló un plan estratégico para esta rama en el club y se sentaron bases importantes.

“Nosotros tenemos un plan estratégico a cuatro años, empezamos de menos a más. Buscamos mejorar cada una de las líneas. Mejoramos las condiciones de las deportistas. Les trazamos una línea de desarrollo en el Alto Rendimiento. Hoy trabajamos con divisiones menores también. Tenemos desde la categoría Sub 12 hasta la Sub 18 para hacer una línea de formación y poder tener jugadoras de la casa, que desde los 12 años se hayan formado por la institución”, detalla Sisy Quiroz, jefa de fútbol femenino de Alianza Lima.

Sisy Quiroz es jefa de equipo de Alianza Lima Femenino desde 2020| Foto: @AlianzaLimaFF

Todas las áreas de la institución blanquiazul empezaron a trabajar en la reestructuración de la rama femenina. A pesar de que en el barrio de La Victoria estaban acostumbrados únicamente al equipo masculino, no fue difícil aprender a tener también un equipo femenino. El esfuerzo conjunto permitió que esto creciera fugazmente.

“Es un trabajo que se ha venido haciendo desde todas las áreas del club. El trabajo y la convicción y compromiso que hoy tiene Alianza Lima con las divisiones femeninas es bastante grande (…) Todas las líneas de desarrollo -desde el área de marketing, el comando técnico, el área de comunicaciones, la parte administrativa-, trabajamos buscando el desarrollo del fútbol femenino y dándole todo el soporte que necesita el equipo para que se pueda desarrollar de la mejor manera”, apunta Sisy.

2. Tecnología y alto rendimiento

La apuesta de Alianza Lima por el fútbol femenino es evidentemente bastante seria. La intención del club es que esta rama se desarrolle en el alto rendimiento, con la tecnología y todas las herramientas posibles a disposición de las muchachas.

“Hoy estamos usando GPS. Somos el primer club femenino que utiliza GPS en el Perú a nivel de clubes, estamos buscando trabajar de la mano la ciencia del deporte”, indica la jefa de equipo.

3. Las mejores jugadoras

El club victoriano cuenta con un plantel muy fortificado, quizás el mejor de la Liga Femenina. Sobre la misma base sólida de la temporada pasada, con Adriana Lúcar como su goleadora estrella, se edificó un interesante cuadro al que se sumaron refuerzos valiosos para encarar la etapa final de la campaña.

“Tenemos jugadoras muy buenas, jugadoras con experiencia, jugadoras que han jugado fuera y que hoy están regresando a Perú a competir en una liga atractiva y defender los colores de Alianza Lima”, dice Sisy.

Plantel 2022 de Alianza Lima Femenino

Justamente, la escuadra íntima fichó a dos futbolistas nacionales conocidas en los últimos meses: Steffani Otiniano y Maryory Sánchez. Ambas regresaron del extranjero -Brasil y Colombia respectivamente- para ayudar al equipo a luchar por el bicampeonato y la clasificación a la Copa Libertadores.

Asimismo, Alianza Lima anunció hace un mes la incorporación de Sofía García, defensa colombiana de 21 años que llegó procedente del Deportivo Independiente de Medellín y que ya sabe lo que es representar a su país en la selección absoluta. Gran jale.

“A nivel de estrategia, lo que nosotros definimos fue contratar a jugadoras y tenerlas con nosotros en esta última etapa. Para la primera etapa, los jales que tuvimos fueron mínimos, nos mantuvimos prácticamente con el equipo del año pasado y concentramos todas las jugadoras en esta etapa decisiva”, detalla.

Sisy Quiroz y Sofía García, el refuerzo de Alianza Lima Femenino | Foto: @AlianzaLimaFF

4. La unión del grupo

La unión hace la fuerza. Y eso lo sabe muy bien el plantel aliancista. El ambiente interno es bastante positivo. Así se evidencia tanto dentro del campo como fuera de él. Entonces, la buena convivencia también es un factor clave para que Alianza esté alcanzando estos logros.

“Hoy el grupo está fuerte y unido. Se preocupa mucho por lo que sucede en la interna. Todas tienen una actitud de ‘qué puedo hacer mejor para poder lograr el objetivo’. Las chicas quieren ganar, quieren campeonar, y están trabajando para ello. Casi la mayor parte del equipo pudo disfrutar lo que es jugar una Copa Libertadores y pasar a cuartos de final. Todas lo quieren volver a hacer. Entonces están súper mentalizadas en ese objetivo”, cuenta Sisy.

5. El aliento de la hinchada

La visibilidad del fútbol femenino es cada vez mayor en el Perú. La televisación de la mayoría de partidos de la Liga es un gran paso que, sin duda, le ha permitido a las mujeres mostrarse en este deporte del que muchas veces las excluyó. En el caso de Alianza Lima, además, es valioso el trabajo que se ha realizado desde el área de marketing, para alcanzar las metas deportivas.

“A nivel de marketing hay un trabajo espectacular que sobresale del resto en cómo desarrollan y todo el trabajo de redes sociales, de la imagen de las jugadoras, la forma de comunicar, las marcas que nos acompañan. Todo ese trabajo es impresionante y hoy la respuesta es clara. El hincha sigue el fútbol femenino y consume fútbol femenino”, señala la jefa de equipo.

¡𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗵𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗮𝘇𝘂𝗹! 🤩🎉



Agradecemos a los más de 1️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ hinchas que estuvieron presentes en el partido de nuestras íntimas.



¡𝗔 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗲𝘀𝗮 𝗰𝗶𝗳𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹! 💪🏾#AlianzaCampeón #JuntosPorElBi pic.twitter.com/g0RNYXsdKH — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) September 12, 2022

Es así que, cada vez más, los seguidores del club se han sumado con fuerza en apoyo a la rama femenina. De hecho, recién a partir de este año, las ‘íntimas’ comenzaron a jugar de local en el Matute, lo que facilitó que más gente pueda ir a apoyarlas al estadio.

En el último partido contra Universitario, el club blanquiazul logró una asistencia de más de 11 mil personas, que equivale a una cantidad casi igual que la del partido del equipo femenino el sábado pasado contra Cantolao.

“Son cifras importantes de venta que definitivamente demuestran el potencial del fútbol femenino. Ya no es un producto nuevo que generaba dudas. Si bien aún sigue siendo un producto en desarrollo, cada vez está visibilizándose más, consolidándose de a pocos y ya las marcas reconocen el potencial para exponer su imagen dentro de nuestra camiseta”, añade Sisy.

Definitivamente, el aliento de la hinchada es mucho más que importante para conseguir resultados positivos. En el clásico, a pesar de ir perdiendo 1-0, la afición blanquiazul empujó al equipo femenino a lograr la remontada. “Es un soporte bastante grande”.

6. Profesionalización en lo amateur

Aún la Liga Femenina de Perú no puede ser considerada profesional. Hay muchísimo que hacer y cultivar para que próximamente, en un día no muy lejano, así sea. No obstante, Alianza Lima ya se adelantó a varios clubes nacionales, haciendo firmar un contrato profesional a siete jugadoras de su plantel.

“Para una jugadora, saber que tiene un contrato laboral, seguro médico, derecho a vacaciones, definitivamente le da cierta seguridad en el momento en el que toman la decisión de dedicarse al fútbol. Lo que ha hecho Alianza Lima es un salto importante. Esperemos que se siga replicando en el resto de clubes. Tener siete jugadores profesionales no es poco, es un compromiso bastante grande”, subraya Sisy.

Esto es solo un pequeño paso hacia la profesionalización del fútbol femenino peruano. Algunos clubes, por su cuenta, redoblan sus esfuerzos para que esta rama del balompié crezca lo máximo posible, pero es la Federación Peruano de Fútbol la que debe ser la principal gestora de todo.

“Aún falta mucho para que el fútbol femenino sea profesional. Primero debe existir un plan de profesionalización motivado por la Federación en el fútbol femenino, en donde determine cuándo va a ser el día en que el torneo va a ser profesional, porque parte mucho del torneo”, agrega.

7. Exigencia

Justamente, debido a la falta de profesionalización en el fútbol femenino, muchas jugadores del torneo local deben dedicarse a otras actividades aparte del deporte para poder sobrevivir. Las cosas han mejorado mucho en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente. Esa doble carga -o incluso triple- puede significar muchas veces una merma en el rendimiento.

Aún así, la exigencia en el plantel aliancista es altísima. Las ‘íntimas’ entrenan de cinco a seis veces por semana para poder estar en las mejores condiciones para afrontar cualquier desafío en la cancha.

“Antes de la llegada de la Liga Femenina, los equipos entrenaban de dos a tres veces por semana; hoy las licencias femeninas, que son distintas a las licencias del fútbol masculino, nos obligan a realizar ciertas acciones, entre ellas, entrenar por lo menos cuatro veces a la semana. Nosotros en Alianza Lima entrenamos de cinco a seis veces por semana. Consideramos que las horas de entrenamiento son importantes para el desarrollo, pero así como nosotros lo hacemos, lo están haciendo también muchos otros clubes”, explica la jefa de equipo.

8. Importante inversión

Alianza Lima ha apostado con vehemencia por su rama femenina. Tener siete jugadoras en planilla no es poca cosa en estos momentos. La inversión que está haciendo el club es crucial, teniendo en cuenta todas las responsabilidades legales que implican estos contratos profesionales.

La idea es que esta cifra siga aumentando. Eso sí, la institución blanquiazul trata de brindarle, en sus posibilidades, todo lo necesario a absolutamente todas sus jugadoras para que se sientan cómodas en el equipo y puedan practicar el fútbol de la manera más profesional posible.

“La inversión económica que hoy está haciendo el club por el fútbol femenino es bastante grande. Este fin de semana el equipo va a concentrar y eso también te demanda un gasto, pero creemos que para una semifinal, que es lo que vamos a vivir, se requiere que las chicas tengan tranquilidad al descansar. Eso le queremos brindar. Nosotros buscamos lo mejor para el equipo y Alianza Lima está muy preocupado por que las chicas tengan lo que necesitan. Tienen meriendas antes y después de los entrenamientos, almuerzos antes de los partidos, y son pequeños detalles que hacen que el equipo se encuentre mejor. La nutrición es sumamente importante para el desarrollo deportivo y es por eso que también le damos proteínas. Entonces son inversiones que el club hace porque definitivamente cree en el fútbol femenino y juntos buscamos el máximo desarrollo deportivo de las chicas para que ellas puedan puedan explotar su talento”, comenta.

9. El compromiso

Aspirar a un bicampeonato en un trabajo de corto plazo, que inició en el 2020, es una gesta. Esto depende de muchos valores importantes, como la responsabilidad y especialmente el compromiso, otra base del éxito aliancista.

Si bien se trata de un torneo cada vez más competitivo y complicado, la escuadra íntima ya está posicionada en la etapa final como la gran favorita a campeonar. “Somos campeonas de la de primera ronda, campeonas de la de la liguilla y ahora hay que cruzarnos en semis y en final. Entonces, hay que demostrar cuatro veces que eres el mejor para poder campeonar”, manifiesta Sisy.

El sábado, Alianza Lima deberá medirse a Sporting Cristal por el pase a la final. De ganar, tendrá que definir el título contra el ganador del Carlos Mannucci vs Universitario. Para estos retos, las ‘íntimas’ están totalmente enfocadas y sueñan con la gloria, como el año pasado.

“Hoy el fútbol femenino cada vez es más competitivo y yo no puedo anticiparme a ningún resultado, pero sí puedo saber cuál es el trabajo del equipo, el compromiso de las deportistas, del comando técnico. Todos estamos enfocados a lo mejor para poder llegar a nuestros objetivos. Estamos trabajando en eso. Esta semana tenemos mucho qué trabajar, tenemos que mejorar el funcionamiento del equipo”, cuenta Sisy.

10. Proyección internacional

“La región nos lleva años de desarrollo del fútbol femenino. Es difícil poder compararnos cuando nosotros hemos empezado con una liga organizada recién hace dos años”, asegura Sisy Quiroz. Y nada más cierto. Varios países sudamericanos nos llevan mucha ventaja y eso se refleja principalmente a nivel de selección, que aún seguimos sin dar la talla.

Sin embargo, Alianza Lima aspira a ser un ejemplo nacional y tratar de estar a la altura de los clubes internacionales más fuertes. De hecho, el año pasado supo competir al alto nivel de la Copa Libertadores, alcanzando de forma histórica los cuartos de final. La meta sigue siendo la misma este 2022 en caso de volver a clasificar.

“Creo que estamos en buen camino, Alianza Lima está apuntando a ser un club de nivel internacional. Buscamos tener las mejores prácticas y queremos ser un referente. Lo logramos en la Copa Libertadores pasada. Queremos repetirlo, pero sabemos que el camino es largo”, expresa Sisy.

Sea como fuere, esta ambiciosa proyección internacional, sin duda alguna, ha provocado que las ‘íntimas’ logren muchísimas cosas estos últimos dos años. A nivel local ya ha demostrado ser imbatible; ahora toca seguir trabajando para que los éxitos se extiendan internacionalmente.