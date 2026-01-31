1190 Sports, Liga 1 y la deudas: que hay detrás de la “guerra” que estalló en Huancayo y qué sigue en una nueva crisis del fútbol peruano

La advertencia, hecha con tres semanas de anticipación, finalmente se había cumplido en Huancayo. “Se prohibirá el ingreso de la TV”, acordaron los clubes en una reunión de emergencia a inicios de enero ante la necesidad de que 1190 Sports por fin cumpla con pagar a tiempo según el contrato suscrito con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El contexto

La “guerra” entre clubes y 1190 Sports no es de ahora. Con la adquisición de los derechos de televisación de la Liga 1, 1190 Sports debía retribuir a los clubes con un ingreso fijo mensual a cambio. El pago, como es de suponerse, debía ser puntual. Sin embargo, una clausula excepcional no fue advertida por la FPF: 1190 Sports excepcionalmente podía pagar con un desfase de 60 días, que en la práctica contable llegaba a ser 90.

El problema es que la excepción se convirtió en regla, generando problemas de corte financiero en la mayoría de clubes con un presupuesto justo. ¿Qué exigieron los clubes hace tres semacanas? Que el desfase de 60 días se acabara y que 1190 Sports cumpla con ponerse al día en los pagos antes del inicio del torneo.

Fernando Cabada, presidente del Comité de Dirección del torneo y cabeza de Alianza Lima, aseguró hace unos días que había humo blanco. Ya se acordó. Ha sido un tema muy arduo y trabajoso, pero hemos llegado a un acuerdo en el que 1190 se va a poner al día con los clubes, y eso ocurrirá ya”, aseguró el dirigente.

La bomba había estallado con duras declaraciones de Álvaro Barco, director deportivo de Universitario que lapidó a 1190 Sports y el modelo de negocio aceptado por la FPF. “Nos ha entregado un campeonato que es un cadáver, está en el cementerio”, afirmó el dirigente.

Los clubes, además de reclamar el pago puntual por los derechos de televisación, exigían que la FPF asume el liderazgo en favor de ellos. Finalmente, el compromiso era de pago y de acuerdos que permitieran el normal inicio del torneo. Pero eso no pasó.

El partido en Huancayo

El duelo entre Sport Huancayo y Alianza Lima debió jugarse este viernes al mediodía. Era el primer partido del torneo y la primera transmisión oficial a través de Liga1Max ya con todos los clubes en el modelo (incluyendo a Universitario).

Sin embargo, media hora antes del partido, que la transmisión oficial empiece con tomas de los exteriores y no de dentro del estadio llamó la atención. Mientras en la transmisión los comentaristas anunciaban un posible retraso en el partido, en la vida real el partido ya había empezado sin televisión. El club había impedido el ingreso y uso de las cámaras de 1190 Sports.

¿La razón? La falta de pago de los meses de noviembre y diciembre. El partido tuvo que seguirse solo por radio y la piratería, a través de redes sociales, reinó. El papelón, además de afectar a los hinchas, golpeaba drásticamente la reputación del torneo en el primer día.

Sin embargo, cuando se pensaba que la decisión de no permitir la transmisión de mantendría para el duelo entre UTC y Atlético Grau en Cajamarca, el segundo partido del día se desarrolló con total normalidad en la transmisión. ¿Qué pasó?

El silencio de los clubes y la Liga

Desde este año, la organización del torneo está a cargo de los clubes a través de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, liderada por Fernando Corcino, presidente del recientemente descendido Alianza Universidad de Huánuco.

Tras el partido no hubo declaración en Huancayo sobre la decisión de no dejar que el partido se transmita. Ni de parte de la directiva de Huancayo, ni ningún comunicado oficial de la Liga. Ninguna de las partes creyó necesario informar a la opinión pública como si se tratase de una anécdota.

La FPF, responsable de los acuerdos con 1190 Sports, tampoco emitió ningún comunicado y optó por el silencio. Mientras la noticia daba la vuelta al mundo, nadie consideró pertinente dar explicaciones.

1190 Sports anuncia acuerdo con clubes y asegura transmisión de todos los partidos de la Liga 1.

El anuncio de 1190 Sports

Finalmente, en horas de la noche, 1190 Sports emitió un comunicado en el que no explica lo sucedido, pero señala que se ha “logrado culminar un proceso de diálogo de manera altamente positiva” con los clubes.

1190 Sports no especifica los acuerdos sobre los pagos pendientes y se limita a señalar que “Este diálogo ha permitido alcanzar acuerdos sobre temas estratégicos, incluyendo compromisos y esquemas de pagos pendientes a favor de la FPF, así como de los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026″.

Finalmente, la empresa asegura que el resto de partidos serán transmitidos sin problemas. “Confirmamos de esta manera que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026 serán transmitidos exclusivamente a través de L1MAX”.

Lo que viene

El anuncio de acuerdo, por primera vez, se realiza desde 1190 Sports a través de un comunicado. Anteriormente, a través de Fernando Cabada de Liga y Julio García, asesor legal de 1190 Sports, el aviso de entendimiento entre clubes y la empresa solo se había hecho de forma oral.

Por lo pronto, queda pendiente esperar algún pronunciamiento de parte de los clubes o la FPF y el cumplimiento (ahora sí) de lo anunciando por parte de 1190 Sports.

Vale la pena recordar aquí que, según explicó el propio Julio García en una entrevista a El Comercio, el desfase de 60 días era utilizado por 1190 Sports como forma de compensar las fallas del modelo a razón de varios incumplimientos -según 1190- de parte de la FPF.

Aunque el comunicado no lo dice, los acuerdos deben referirse a una forma de pago de las deudas pendientes por los derechos de transmisión. Sin embargo, aquí surge una posible traba: el caso Melgar.

A diferencia del resto de clubes, a Melgar se le adeuda todo el 2023, por un monto de casi 3 millones de dólares. “El problema de los contratos de televisión, con el problema de distribución y retrasos de casi 70 días en los pagos, te genera un problema de salud financiera. Pero también se han incrementado todas las cargas en que los clubes deben pagar para que la liga funcione”, afirmó hace unos días Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar y uno de los directivos de mayor oposición al modelo 1190.

Es probable, si es que no se logra aún un acuerdo por la deuda con Melgar, que estemos a poco de un nuevo capítulo del conflicto entre los clubes y la empresa dueña de los derechos de televisación.

Que los clubes ni la FPF se hayan pronunciado luego del bochornoso incidente en Huancayo ya es una mala señal.