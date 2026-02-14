De ‘Manguera’ a Farfán y Barcos: históricos y reconocidos hinchas de Alianza eligen su once ideal de todos los tiempos por los 125 años

El fútbol peruano se asiente en la historia de Alianza Lima y son 125 años que se miran con orgullo. El cuadro blanquiazul celebra este 15 de febrero un nuevo año de creación con un pueblo detrás que lo sigue en todo momento.

A pesar de los días grises en el lado deportivo, Alianza Lima tiene en su esencia poner el corazón a cada situación y este 2026 seguramente así se verá.

Año a año el vínculo entre el club y su afición se renueva en cada aniversario, en cada fecha especial como cuando se recuerda a los potrillos caídos o cada fin de semana alentando desde las tribunas de Matute.

Ese es Alianza, el que mantiene en sus pies lo que significa el fútbol peruano. La picardía que se cuenta en el Himno del club.

“Gran semillero de hombres quimbosos

que dan la vida y corazón

con marinera, fútbol y goles

crecen Alianza y su tradición”

Por eso El Comercio buscó las voces de personajes ligados a Alianza Lima desde el sentimiento. Hinchas que los hace defender sus colores o ir a Matute fecha a fecha.

Carlos Gómez Laynes, William Huapaya, dos glorias del club recuerdan lo mejor que vieron y nos cuentan cuáles son sus onces ideales. También personajes muy identificados como Aldo Panfichi o Gerardo Álvarez.

Este es Alianza, un club de todas las sangres, no solo por quienes lo integran, también por quienes lo siguen.

