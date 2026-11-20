“El jugador debe ganarse su puesto en la cancha”. Esa fue la frase de batalla que utilizaron los opositores a la bolsa de minutos hace cuatro años, cuando empezó a cuestionarse su existencia. “Una norma no puede imponerle jugadores a un equipo”, “el desarrollo del futbolista debe ser natural”, sostenían técnicos y periodistas. Palabras muy bonitas que, como suele pasar en nuestro país, fueron sepultadas por la vergonzante realidad. He ahí la razón de su regreso.

A los papelones cometidos en los últimos torneos continentales en todas las categorías, se suma la ventaja que cada año nos sacan los rivales que solíamos mirar por encima del hombro: en la última fecha FIFA, Venezuela convocó a 15 jugadores que integran clubes de Europa; Bolivia llamó a ocho.

La bolsa nació en el 2008, cuando los ‘jotitas’ estaban en su pico de popularidad y en la Videna buscaban alternativas para que no se pierdan en el camino. El plan que se armó durante la gestión Burga se complementó con el campeonato de reservas y la Copa Libertadores Sub 20 que ganara la ‘U’.

El problema siempre estuvo en los clubes: mientras los de siempre (Alianza, Universitario, Cristal, San Martín, entre otros) intentaban darle impulso a sus divisiones formativas; el resto ensayaba argucias para sacarle la vuelta a la norma. ¿Qué hicieron? Convocatorias masivas a novatos que luego eran sometidos a pruebas, tras lo cual incorporaban a quienes conseguían cumplir con los requisitos. Cuando se acababa la temporada, se olvidaban de ellos.

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Universitario de Deportes campeón de la Copa Libertadores Sub 20. (Foto: Difusión)

Es que formar jugadores, además de los riesgos que implica por los costos que demanda invertir en recursos humanos, materiales e infraestructura, quebraba la cadena alimenticia de ciertos avivatos disfrazados de dirigentes. Por una fracción preferían traer a extranjeros treintones para que quemen sus últimas balas, mientras el dinero que entraba por los derechos de televisión sufría extrañas transformaciones.

Esta vez, la Federación tiene un plan y esa es una buena noticia. Lo ha dado a conocer el ‘Tín’, y tanto Jean Ferrari como Manuel Barreto se han encargado de detallarlo y explicar en qué se sostiene. A la bolsa se suma la obligación de tener un jugador Sub 23 y la disminución del cupo de extranjeros, entre otras medidas. Aunque se dice que los planteamientos han sido consensuados, la experiencia señala que a los clubes hay que obligarlos como a niños malcriados.

Que exista una comisión de licencias, como ha anunciado Ferrari, con el encargo de que se cumplan estas disposiciones suena bien. La clave, sin embargo, está en la autonomía con que trabaje y el respaldo que reciba cuando deba tomar decisiones que pisen callos.

El beneficio no será inmediato. La materia prima tarda en cuajar. Se requiere constancia, paciencia y mucha grasa para soportar las críticas que, sin duda, pronto aparecerán.

Eso sí, nada de esto nos debe hacer olvidar que nos iría mucho mejor si al mando de la federación hubiera una persona impoluta y confiable. No perdamos la esperanza en que algún día se haga el milagrito.