A nuestro país llegó como ‘Rocky’ por llevar el mismo apellido del boxeador de la película de Sylvester Stallone. Sin embargo, el apodo de Adrián Balboa es otro y así lo conocen sus amigos más íntimos. El atacante de Alianza Lima habló de los detalles de su sobrenombre, así como de la llegada de Mario Salas.

“La película (Rocky) la he visto 15 veces por lo menos, de chico me llamaba mucho la atención por el apellido Balboa. Mis amigos y compañeros me dicen ‘Rocko’ y me siento más identificado con ese sobrenombre, pero por la calle me dicen ‘Rocky’”, contó en una entrevista con ESPN.

El blanquiaziul habló además de la llegada de Mario Salas y de su primera impresión sobre el exentrenador de Sporting Cristal.

“A mí me hicieron una video llamada hace una semana, me cayó súper bien. Futbolísticamente todos sabemos lo bien que le fue en Perú y obviamente uno siempre pregunta cuando viene un comando técnico nuevo y todos hablaron bien de ellos, eso es alentador para nosotros porque estamos pasando un momento complicado”, contó.

En otra parte de la entrevista Adrián Balboa eligió su gol favorito en el equipo blanquiazul. “El primero contra Cristal, era mi segundo partido y mi primero en Matute, uno está a la expectativa de lo que dice la gente, quiere caer bien. Pude hacer el segundo gol y ganamos”, declaró.

