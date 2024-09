El próximo 14 de septiembre, el Estadio Alejandro Villanueva será una verdadera ‘caldera’. Esto, después de que Alianza Lima anunciara que las entradas para el partido frente a Carlos Mannucci están agotadas. A pesar de que falta más de una semana para el encuentro, la hinchada blanquiazul ya aseguró su presencia para la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima informó que ya no hay entradas disponibles para el partido que podría marcar el debut oficial de Paolo Guerrero con los victorianos. La gran expectativa por ver al ‘9′ sumar sus primeros minutos ha sido una de las razones por las que las entradas se agotaron en tan poco tiempo.

Además, hay que considerar el gran momento deportivo que atraviesa el equipo dirigido por Mariano Soso, que ocupa la primera posición del Torneo Clausura con 20 puntos, a dos de su más cercano perseguidor, Universitario. El equipo viene de sumar dos victorias consecutivas, lo que ha incrementado aún más el entusiasmo de los fanáticos íntimos.

𝙀𝙨𝙩𝙖 𝙚𝙨 𝙡𝙖 𝙗𝙖𝙧𝙧𝙖 𝙡𝙤𝙘𝙖 𝙙𝙚𝙨𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡𝙖𝙙𝙖, 𝙡𝙖 𝙦𝙪𝙚 𝙦𝙪𝙞𝙚𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝘼𝙡𝙞𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙨𝙖𝙡𝙜𝙖 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤́𝙣. 🎶💙



El 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 será una 𝗳𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 el sábado 14/09. 🎉⚪️🔵



Con ALiento y mucho corazón. 💙… pic.twitter.com/okWC5Cty60 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 3, 2024

Barcos resaltó llegada de Guerrero

Desde la llegada de Paolo Guerrero a Alianza Lima, e incluso antes, surgió la interrogante sobre qué pasaría con Hernán Barcos, quien también juega como delantero. Frente a estas inquietudes de la prensa y los hinchas, el atacante argentino se pronunció:

“Veo que mucha gente y periodistas dicen que la llegada de Paolo me afectará. Es un orgullo jugar a su lado; si no me potencia, sería un burro. Espero que crezcamos juntos y llevemos al equipo hacia adelante”, afirmó el goleador íntimo de esta temporada.

