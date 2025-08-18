¿Llega a la Victoria? En las últimas horas, Pedro Aquino ha sido vinculado con Alianza Lima como posible refuerzo, luego de la partida de Erick Noriega al Gremio de Brasil.
El volante peruano pertenece al Santos Laguna, sin embargo, no es tomado en cuenta por el club mexicano y le están buscando una salida como préstamo o transferencia.
Alianza Lima se ha interesado por el peruano, además, hicieron una oferta formal al Santos, quien debería de dar una respuesta antes de que acabe el día, ya que, a las 11:59 de la noche se cierra el mercado de pases peruano.
En medio de las negociaciones, apareció un video donde se le ve a Pedro Aquino manejando su auto, escuchando la canción Gallo Negro, música que representa al club aliancista. E incluso, se puede ver al jugador diciendo: “Arriba Alianza”.
En el Torneo Clausura 2025 del fútbol peruano, el libro de pases se cerró el lunes 18 de agosto, fecha límite establecida por la FPF para que los clubes realicen incorporaciones o salidas, tras haberse abierto el 24 de junio como segunda ventana oficial de transferencias del año.
