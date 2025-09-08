Alameda Blanquiazul: detalles inéditos del proyecto que unirá la avenida Paseo de la República con el estadio de Matute

El sábado 5 de julio, Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, visitó el estadio Alejandro Villanueva para el duelo entre Alianza Lima y Binacional como parte del protocolo de presentación del proyecto Alameda Blanquiazul. Esa noche, López Aliaga estuvo acompañado de Fernando Cabada (gerente general de Alianza Lima) y Rubén Cano (alcalde de La Victoria) para la foto conmemorativa y, si bien en esa oportunidad no se dieron mayores detalles sobre el proyecto, desde El Comercio pudimos conocer qué es lo que se tiene pensando en este camino que unirá la avenida Paseo de la República con el estadio de Matute con la intervención del Jirón San Cristóbal.

Fernando Cabada, Rafael López Aliaga y Rubén Cano.

Alameda Blanquiazul

El proyecto Alameda Blanquiazul tiene como idea inicial construir un camino peatonal que una la avenida Paseo de la República, a la altura del Estadio Nacional, con la tribuna de occidente del estadio Alejandro Villanueva a lo largo del Jirón San Cristóbal.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Los principales actores en este proyecto son la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de La Victoria y Alianza Lima, y la idea está inspirada en el “Caminito” argentino de los exteriores del estadio de Boca Juniors en Buenos Aires. Al igual que dicho atractivo turístico, en la Alameda Blanquiazul no solo se buscará difundir la historia aliancista o los hitos vinculados al club ‘íntimo’, sino también a la cultura limeña en general.

Cabe destacar que este proyecto abarcará un aproximado de diez a once cuadras que son las que separan la avenida Paseo de la República con el estadio de Matute. Según pudo conocer El Comercio por fuentes cercanas al club ‘íntimo’, se trabajará en que todo el camino tenga murales hacia los lados derechos e izquierdos en cada cuadra.

Rafael López Aliaga en Matute.

A lo largo de este recorrido habrá más de una temática. Una de ellas será la historia de Alianza Lima desde su fundación hasta la actualidad, pero también se hará referencia a la cultura limeña con imágenes de exponentes de música criolla y también, considerando que el camino parte desde la altura del Estadio Nacional, habrá un espacio para referentes del fútbol peruano.

La Alameda Blanquiazul tiene pensado inspirarse principalmente en la cultura aliancista y buscará una funcionalidad tanto de día como de noche, por lo que será indispensable la colocación de luces en cada cuadra, sillas y bancas para que los peatones puedan disfrutar del recorrido. Con esto, se buscará el fomento de restaurantes, tiendas de souvenirs y otros comercios para hacer mejor la experiencia.

Recorrido de la Alameda Blanquiazul.

A modo de añadido, también ha entrado en evaluación el hecho de colocar algunas esculturas o estatuas conmemorativas con referencia a Alianza Lima y la cultura criolla. La Alameda Blanquiazul buscará difundir no solo el deporte, sino también el arte limeño de inicios del siglo pasado.

Sin embargo, si bien la idea de los espacios a intervenir ya está aterrizada, todavía no hay una fecha exacta para el inicio de los trabajos. Se tiene estimado que pueda ser entre fines de este año e inicios del 2026. En tanto a lo económico, se informó que la inversión de todo este proyecto bordea los dos millones de soles.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.