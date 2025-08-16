“Alan Cantero está recogiendo sus frutos pero...”: Godoy Cruz y las condiciones que pedirá para negociar una posible compra del héroe íntimo en la Sudamericana

Alan Cantero no necesitó tiempo para encender nuevamente a Matute. Tras superar una lesión que lo tuvo fuera de las canchas varias semanas, el argentino regresó con el hambre intacta y firmó un doblete decisivo en la victoria de Alianza Lima sobre Universidad Católica de Ecuador, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Primero, aprovechó un centro preciso para romper el cero; luego, en el segundo tiempo, cazó un rebote en el área y sentenció la serie. Noche redonda para un goleador que volvió como si nunca se hubiera ido.

Esto tras superar la lesión que lo mantuvo al margen hace casi cuatro semanas atrás cuando sintió una molestia en el músculo del bícep femoral de la pierna izquierda, se tiró al terreno de juego y entre lágrimas tuvo que retirar de la cancha para dejarle su lugar al debutante, Sergio Peña en el duelo de ida del repechaje de la Copa Sudamericana frente a Gremio por el mismo marcador.

Por ello, El Comercio llamó al presidente de Godoy Cruz, Alejandro Chapini, para que hablé sobre el presente de Alan Cantero, quien pertenece al club de Mendoza su carta pase.

“Ojalá le vaya excelente. Alan Cantero un muy buen chico y humilde. Alan es una persona muy especial porque ha pasado por muchos años de aprendizaje y hoy está recogiendo sus frutos. Lo seguí en el juego ante Universidad Católica de Ecuador”, comenzó diciendo el mandamás de Godoy Cruz.

Luego, al ser consultado si Alianza Lima se había contactado con él para comprar el pase o ampliar el préstamo, Chapani nos dijo lo siguiente: “Godoy Cruz está abierto a conversar si Alianza decide adquirirlo. Será cuestión de esperar, porque hasta este momento no han pedido comprarlo, pero aún hay tiempo”, agregó.

Asimismo, Alejandro Chapini, presidente de Godoy Cruz fue consultado si piensan que Cantero debería volver a Godoy Cruz dijo: “Cada jugador busca su destino”, acotó.

Finalmente, el mandamás de Godoy Cruz explicó hasta cuando Alan Cantero tiene contrato con su institución y el plazo para cerrar una posible venta. “Tiene contrato hasta dos años más y como te repito aún hay tiempo para conversar y es cuestión de esperar“, sentenció.

¿Qué condiciones plantea Godoy Cruz por el pase de Alan Cantero?

El elenco de Mendoza para cerrar un acuerdo sea con Alianza Lima o otro club, primero desea que se acerque al monto de 650 mil dólares aproximadamente, podría variar dependiendo del porcentaje con que se quede de la carta pase para una futura transferencia.

Luego, que el jugador esté de acuerdo con las condiciones que le ofrecen.

¿Cuánto vale Alan Cantero?

Según Transfermarkt, el valor estimado de mercado de Alan Cantero es de 650.000 dólares, con última actualización el 12 de junio de 2025. No obstante, su valor puede incrementarse dependiendo de qué tan lejos llegue Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

