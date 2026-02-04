Alan Cantero tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Tuvimos una desconcentración”

Alan Cantero terminó fastidiado por la derrota de Alianza Lima vs 2 de Mayo en Paraguay, correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. El argentino afirmó que hicieron un buen partido a pesar de regresar al Perú con las manos vacías.
“Hicimos un buen partido, estuvimos enfocados en el primer tiempo. Tuvimos una desconcentración y se llevaron la victoria", expresó el argentino en un principio, pues considera que el equipo mereció más.
Pese a ello, considera que la llave está abierta y en remontar en Matute la próxima semana. “Creamos ocasiones pero no las pudimos concretar, fue la desventaja que tuvimos pero el partido está abierto y en casa le daremos vuelta al resultado”, agregó.
Alan Cantero no fue titular en esta ocasión. Pablo Guede decidió armar otro once titular y el argentino tuvo que iniciar en la banca. Sin embargo, a los 58′, ingresó en reemplazo de Fernando Gaibor, aunque sin trascender en el partido.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más