Alan Cantero tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Tuvimos una desconcentración”

Alan Cantero terminó fastidiado por la derrota de Alianza Lima vs 2 de Mayo en Paraguay, correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. El argentino afirmó que hicieron un buen partido a pesar de regresar al Perú con las manos vacías.

“Hicimos un buen partido, estuvimos enfocados en el primer tiempo. Tuvimos una desconcentración y se llevaron la victoria", expresó el argentino en un principio, pues considera que el equipo mereció más.

Pese a ello, considera que la llave está abierta y en remontar en Matute la próxima semana. “Creamos ocasiones pero no las pudimos concretar, fue la desventaja que tuvimos pero el partido está abierto y en casa le daremos vuelta al resultado”, agregó.

Alan Cantero no fue titular en esta ocasión. Pablo Guede decidió armar otro once titular y el argentino tuvo que iniciar en la banca. Sin embargo, a los 58′, ingresó en reemplazo de Fernando Gaibor, aunque sin trascender en el partido.

