Alan Cantero tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Tuvimos una desconcentración”

Por Redacción EC

Alan Cantero terminó fastidiado por la derrota de Alianza Lima vs 2 de Mayo en Paraguay, correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. El argentino afirmó que hicieron un buen partido a pesar de regresar al Perú con las manos vacías.

