Entró para cambiarlo todo en el partido. Alan Cantero se convirtió en el el héroe de la noche en Matute tras anotar un doblete con el que Alianza Lima venció 2-0 a Universidad Católica de Ecuador, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras finalizar el partido, Alan Cantero se refirió a la victoria blanquiazul y reconoció que no fue un duelo sencillo. "Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero el equipo entró muy concentrado. Yo creo que si hoy nos íbamos con un empate iba ser poco y gracias a Dios pudimos llevarnos una ventaja”, sostuvo a ESPN.

🗣️ Declaraciones de #AlanCantero, jugador de #AlianzaLima



"Muy contento por el triunfo, si no nos llevábamos una victoria iba a ser injusto, lo de la gente increíble, deben sentirse como nosotros"#L1Radio



Posteriormente, se mostró agradecido con el apoyo recibido por parte del club, tras superar las lesiones que lo alejaron de las canchas durante la temporada.

“Muy contento porque si bien venía sufriendo con el tema de las lesiones, pero agradezco al cuerpo técnico, a los kinesiólogos del club, me pude recuperar. Este es un premio también para mi y estoy muy feliz la verdad”, agregó el argentino.

