Christian Cruz Valdivia
Christian Cruz Valdivia

Escucha la noticia

00:0000:00
Alcances penales y eventuales medidas: los escenarios legales tras la denuncia por presunto delito sexual y sus implicancia en Alianza Lima
Resumen de la noticia por IA
Alcances penales y eventuales medidas: los escenarios legales tras la denuncia por presunto delito sexual y sus implicancia en Alianza Lima

Alcances penales y eventuales medidas: los escenarios legales tras la denuncia por presunto delito sexual y sus implicancia en Alianza Lima

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A dos días de su presentación oficial, en La Victoria se habló de todos menos de fútbol. Desde Argentina llegó la noticia de la denuncia por supuesto abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Christian Cruz Valdivia Periodista de Deporte Total de El Comercio desde el 2009. Más de quince años en el diario con coberturas como Juegos Olímpicos Tokio 2020, Panamericanos 2019, el Rally Dakar, Eliminatorias. En Web seguimos París 2024, con coberturas en vivo y streaming. Coberturas de Polideportivo (surf, tenis, automovilismo, atletismo, Vóley, etc)

TAGS