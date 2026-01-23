Alcances penales y eventuales medidas: los escenarios legales tras la denuncia por presunto delito sexual y sus implicancia en Alianza Lima

Los supuestos hechos ocurrieron el pasado domingo en Montevideo, pero fueron denunciados en Argentina. Para aclarar el tema y conocer cómo se siguen estos procesos, conversamos con dos abogados para que den más luces al respecto.

¿Por qué se denunció en Argentina?

La denuncia de la joven de 22 años fue puesta en Argentina el último miércoles por hechos ocurridos en Uruguay el último domingo. El abogado argentino Marcelo Bee Sellares asegura que “es correcto” que se de esa situación, de denunciar en otro lugar, y que la justicia argentina se encargará de resguardar las pruebas y luego trasladar el caso a Uruguay. “Argentina puede tomar testimonio a los jugadores peruanos, no lo descarto, pero quien va a terminar el proceso, la etapa final se va a llevar a cabo en Uruguay”, agrega el abogado argentino.

“Argentina tendrá que enviar todo a Uruguay, los fiscales remiten la denuncia”, nos dice por su parte el abogado penalista peruano Iván Torres La Torre. Y será la justicia uruguaya la que inicie todas las investigaciones.

Lo que debe hacer la justicia argentina ahora es establecer protocolos de seguridad para la supuesta víctima, medidas para que los denunciados no se acerquen, establecer distancia y brindar ayuda psicológica a la joven.

¿Se les citará?

Los futbolistas tienen que nombrar a su defensa para lo que viene sea en Argentina o en Uruguay. Las investigaciones podrían darse directamente en Uruguay “por el principio de territorialidad”, según Bee Sellares y los futbolistas bien podrían ser citados de manera presencial.

“Los denunciados tienen todo el derecho de que su declaración sea no en Argentina, si no en Uruguay, por haberse cometido los supuestos hechos en Uruguay”, comenta el doctor Torres La Torre. “Por la naturaleza del delito, por lo general se citan de carácter presencial a los supuestos agresores”, agrega. Sostiene que, por tratarse de algo tan mediático, seguro que se dará de esa forma.

¿Podrían ser detenidos?

Para Iván Torres La Torre, que los denunciados puedan ser detenidos de manera preliminar no es descabellado, pero todo pasará por cómo avance las investigaciones, aunque no cree que la justicia uruguaya se precipite con este tipo de acciones. “Pero si la prueba científica y la declaración se sostiene, van a tener que tomar medidas. Incluso se puede pedir la detención de carácter internacional”, nos comenta.

En el ámbito penal existen las figuras de presunción de inocencia para los denunciados, pero “para casos de violación existe la presunción de veracidad de la víctima. Y en este caso, el equilibrio lo marcan las pruebas”, agreda. Es decir, si las investigaciones van corroborando lo dicho por la denunciante, los futbolistas podrían ser detenidos de manera preliminar.

Para esto es clave el análisis de las pruebas, ya que no existe flagrancia en el supuesto delito. Los supuestos hechos se dieron el domingo y la supuesta víctima denunció el miércoles, llevando como prueba la ropa que usó el día de los supuestos hechos, además de los exámenes médicos a los que ha sido sometida.

¿Qué debe hacer Alianza?

Alianza decidió separar indefinidamente a los tres jugadores implicados en la denuncia y según nos comenta el abogado Torres La Torre, “la persona jurídica debe guardar distancia del caso, colaborar con la información y tomar medidas internas”.

Es decir, Alianza debe realizar su propia investigación y tener un expediente administrativo de los futbolistas mencionados. “Esto en caso de que el tribunal de Montevideo solicite, en salvaguarda de su imagen, Alianza debe presentar sus pesquisas administrativas, sino estaría cayendo en encubrimiento”, dice el abogado penalista.

En una denuncia de este tipo, las acción es personalísima, no como cuando se cometen actos de corrupción en los que el se jala al club. “En materia de delitos sexuales, son delitos de propia mano, el mismo denunciado responde”, sentencia Iván Torres La Torre.

