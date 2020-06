Conforme llega la apertura del mercado de pases, los rumores aumentan sobre posibles fichajes. En ese sentido, Aldair Rodríguez -actualmente en Binacional- confesó haber tenido propuestas para cambiar de equipo, pero ninguna de Alianza Lima, donde empezó su carrera.

“No me han llamado de Alianza, tampoco a mi empresario. Hay opciones en Perú, pero no de Alianza. Ahora me debo a Binacional y pienso en Binacional”, manifestó el delantero del ‘Poderoso del Sur’ para GOLPERÚ.

El regreso de la Liga 1 es una buena noticia para todos, tras más de 80 días en para. Al respecto, el atacante de 25 años se ha mostrado entusiasmado, aunque no ha dejado de ver este retorno con mucho cuidado. “Ahora hay que tener más responsabilidad que antes y hacer caso a los protocolos para que el fútbol no pare”, indicó.

Su buen desempeño no ha quedado de lado. En una reciente entrevista, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, elogió el trabajo que viene realizando Rodríguez con Binacional, en un contexto en el que se analiza la posibilidad de contar con futbolistas del torneo local para las Eliminatorias a Qatar 2022.

En ese sentido, el delantero peruano se mostró feliz y motivado. “Me sorprendió lo que dijo el profesor. Eso motiva a uno a trabajar más duro. Que haya hablado de mí no significa que tenga una posible convocatoria ganada porque eso se gana en el campo”, admitió.

Este lunes 8 de junio se va a realizar la reunión de la FPF con los representantes de los 20 clubes de la Liga 1, a fin de detallar cómo se realizará el campeonato, en plena pandemia de coronavirus en el país.