Una tarde para el recuerdo vivió Aldair Rodríguez este domingo en el estadio Iván Elías Moreno, donde marcó su primer gol con camiseta de Alianza Lima y colaboró para el contundente 4-1 de los ‘íntimos’ contra Ayacucho FC en la primera jornada de la Fase 2 de la Liga 1.

El refuerzo blanquiazul se declaró “contento por el gol y por el triunfo” antes de abandonar la cancha de Villa El Salvador, lleno de motivación luego de reencontrarse con las redes.

“Me gustó la actitud de Alianza. A pesar de comenzar perdiendo con un gol muy temprano, supimos voltear el marcador y luego hicimos un buen fútbol”, destacó el atacante nacional, quien retornó al club victoriano luego de jugar en América de Cali.

¡EL NUEVE! Aldair Rodríguez 🇵🇪, delantero de @ClubALoficial 🔵, tras la victoria ante @fc_ayacucho ⚪ por la #LIGA1BETSSONXGOLPERU 🏆🇵🇪: "Contento por el gol y por el triunfo, me he encontrado con un muy buen grupo. Rescato la actitud del equipo". #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/JQj47sFH7Q — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 18, 2021

“He encontrado con un grupo muy unido, eso me viene bien. Creo que hay muy buen material humano, así que esperamos cumplir los objetivos”, agregó al ras del campo en diálogo con Gol Perú.

Eso sí, aclaró que aún no está en plenitud física. “Estoy en busca de mi mejor versión, físicamente no estoy muy bien porque en los últimos meses no tenía mucha continuidad, pero estoy trabajando muy duro para poder sentirme mejor cada vez más”, declaró al final del encuentro.

Con goles de Pablo Míguez, Jairo Concha, Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez, Alianza Lima venció en su debut por la Fase 2 de la Liga 1. Su próximo desafío en el certamen será el próximo sábado 24 de julio, cuando enfrente a Alianza UDH en el estadio Miguel Grau del Callao.