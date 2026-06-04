Por Miguel Villegas

Alto como un edificio, la nariz de boxeador y el color aliancista de toda la vida, Alejandro Villanueva (Lima, 4 de junio de 1908) vivió muy poco para todo lo que hizo. Vivió a prisa, según dicen sus biógrafos. A los 35 años, había hecho lo que otros no hacen ni en cien. El 11 de abril de 1944 partió a la eternidad y con su ida, fundó las bases de lo que hoy, con orgullo, sus hinchas llaman Aliancismo.

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