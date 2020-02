Alexi Gómez no pudo disputar el encuentro vs. Deportivo Municipal por encontrarse suspendido tras el encuentro frente a Ayacucho FC por acumulación de tarjetas amarillas. Es por ello que el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata tuvo que observar el triunfo del cuadro dirigido por Pablo Bengoechea desde el palco de Matute. Ahí fue captado celebrando con mucha euforia al ritmo de una conocida canción que hace alusión al clásico rival.

Alexi Gómez celebró en el palco de Matute al ritmo de una canción del 'Comando Sur'

Alianza Lima sufrió más de la cuenta para derrotar a un Deportivo Municipal que saltó al campo de Matute con la intención de aguarle la fiesta al club dirigido por Pablo Bengoechea.

Al final, fue triunfo por la mínima diferencia del cuadro íntimo con un golazo de chalaca convertido por Joazinho Arroé sobre el final del encuentro. Esto desató la euforia en Matute y Alexi Gómez no fue la excepción.

Joazinho Arroé y la espectacular chalaca para el 1-0

El lateral volante fue captado saltando en el palco de Matute al ritmo de una conocida canción de la barra de Alianza Lima, el Comando Sur, que hace alusión al clásico rival. Esto causó revuelo en redes sociales por su pasado en Universitario de Deportes.

TE PUEDE INTERESAR

Carlos Zambrano debutaría en Boca Juniors tras quinta amarilla de Carlos Izquierdoz

Alberto Rodríguez pidió ser cambiado y abandonó el campo con gestos de molestia

Alberto Rodríguez sacó un balón de la línea y salvaguardó la portería de Alianza Lima

MÁS EN DT