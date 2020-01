Alexi Gómez se convirtió en jugador de Alianza Lima para la temporada 2020. El ex jugador de FBC Melgar conversó con la prensa del club íntimo y se refirió a sus anhelos personales, lo que le pidió Bengoechea y le envió un mensaje a la hinchada aliancista.

►Alianza Lima: el `Dream Team´ que han conformado los blanquiazules para el 2020 | GALERÍA |

►Universitario de Deportes: ¿En dónde transmitirán los amistosos que jugarán los cremas en Argentina?

“Contento de poder llegar a Alianza Lima. Es una institución que viene creciendo desde hace muchos años, estoy feliz de poder ser parte de esta linda historia”, afirmó.

Luego dijo lo siguiente: “Hablé con el profesor (Bengoechea), me pidió que me ponga rápido a punto porque el año pasado jugué muy poco. Quiere que esté tranquilo y que me preocupe por integrarme rápido”.

También expresó: “La Copa Libertadores es un torneo difícil. Estamos mentalizados en hacer una buena pretemporada y llegar lo más lejos posible”.

Alexi Gómez firmó por Alianza Lima para la temporada 2020. (Foto: Twitter)

Sobre sus características, el ex Gimnasia y Esgrima de La Plata acotó: “No soy de hablar mucho de mí. Soy un tipo positivo, siempre voy a querer lo mejor para el grupo. Básicamente quiero aportar desde ese lugar”.

Asimismo: “Quiero adaptarme bien a lo que es Alianza Lima, integrarme con los compañeros. Quiero dar lo mejor de mí al equipo”.

Por último, también se refirió a la afición blanquiazul: “Agradecido con el hincha. A veces entro a mis redes a leer y los comentarios han sido bastante positivos. No soy de prometer nada pero me voy a dar íntegro por el club. Que se queden tranquilos porque será un lindo año”.