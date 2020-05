Alexi Gómez fue denunciado por su ex pareja por violencia física, psicológica y familiar hace diez días. Tras ello, en Alianza Lima resolvieron sancionarlo de manera interna pero ello no implicará que el lateral izquierdo sea prestado a un equipo de provincias. El mismo procedimiento se aplicará con Jean Deza, quien se encuentra sancionado pero tampoco saldrá del equipo dirigido técnicamente por Mario Salas.

Una fuente del Club Alianza Lima nos contó que Alexi Gómez y Jean Deza no serán prestados del club íntimos, como se venía especulando. La citada fuente conversó con el representante de ambos, Gianfranco Reveli, y este manifestó no haber tenido diálogo alguno con ambos jugadores para que puedan ser prestados. Antes de que el club pueda decidir ello, se conversa y se llega a un acuerdo con el jugador. En este caso, esa figura no ha ocurrido.

Del mismo modo, El Comercio pudo conocer que Alexi Gómez será sancionado de manera interna por la denuncia que recibió. Alianza Lima, el 21 de mayo, hizo público que investigaría el caso por no “concordar con los valores del club”. Asimismo, dejaron entrever que le aplicarían una sanción. Esta podría ser económica o una suspensión sin goce de haber por un periodo de tiempo.

Alianza Lima se pronuncia sobre el caso de Alexi Gómez. (Foto: Facebook| Alianza Lima)

El club íntimo, mediante su Comité de Ética, que se encuentra conformado por Kattia Bohorquez, Víctor Marulanda y el abogado del club, emitirá una sanción en los próximos días para el jugador. Esto se encuentra coordinado con Mario Salas, quien por la coyuntura actual aun no puede arribar al país para ponerse al mando de Alianza Lima.

Este fue el organismo competente que sancionó a Jean Deza y lo inhabilitó por cinco días sin goce de haber por sus reiterados actos de indisciplina. No obstante, ello no ha representado que el ex UTC sea prestado a un club del interior del país por lo que resta de la temporada.

El entrenador chileno tiene conocimiento de todo lo que ocurre en el club de La Victoria, puesto que realizan charlas virtuales con los dirigentes y el comando técnico todos los días. El estratega conoce que llegará a un vestuario golpeado por las constantes indisciplinas en la primera parte del año.

Alexi Gómez se consolidó como titular en Alianza Lima en esta primera parte del año | Foto: Gonzalo Córdova/GEC

Asimismo, fuentes de El Comercio corroboraron que Beto Da Silva no será sancionado por haber incumplido con la cuarentena obligatoria. El pasado ocho de mayo, el delantero fue captado en la vía pública junto a su pareja Ivana Yturbe en pleno Estado de Emergencia. Pese a que en un inicio se especuló con una posible sanción, el jugador solo fue amonestado de manera verbal.

Entre Gustavo Zevallos y Víctor Marulanda debatieron sobre la posibilidad de una sanción económica o una suspensión sin goce de haber; sin embargo, decidieron no sancionar al jugador. La reflexión dentro del club blanquiazul en torno a este tema se dio porque en América Televisión sí sancionaron a Yturbe por la falta mencionada.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva fueron captados en la calle, sin protección, en pleno confinamiento obligatorio

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER