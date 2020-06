Alianza Lima continúa analizando la situación de Alexi Gómez. El lateral izquierdo fue denunciado hace unas semanas por su expareja por maltrato físico y psicológico. Hasta el momento no se conoce cuál será su futuro en el cuadro blanquiazul.

Si podemos mencionar a uno de los "padres" futbolísticos de Alexi, ese es Pedro Troglio. El argentino tiene como uno de sus jugadores "fetiche" al peruano. Fue parte de su equipo en Universitario y también en Gimnasia Esgrima de la Plata.

En conversación con la página Pulso Sports, el actual entrenador de Olimpia de Honduras, fue consultado por la posibilidad que el Gómez se desvincule de Alianza y llegue al club que dirige.

"Con Alexi he tenido una relación excelente, conmigo se ha portado muy bien. Me ha hecho caso. Me ha adoptado prácticamente como un padre y no me ha fallado nunca. No me causa placer verlo en estos problemas. Si lo tuviera otra vez conmigo trataría de darle una mano", explicó Troglio.

"No estamos hablando de un chico de 10 años. Es un chico joven, con sus años. Pero trataría de encausarlo y darle una mano en lo que necesite".

"Para mí es un jugador fantástico. Lo que pasa es que yo tengo los cuatro extranjeros completo. Siempre me gustó. Yo no tengo nada para decirle. Se entrenaba como el mejor. No hay cupo hasta el año que viene. Pero si es un jugador que me gustaría ayudarlo porque lo quiero mucho".

Alexi Gómez fue una de las contrataciones de Alianza Lima para la temporada 2020. Aunque su fichaje generó polémica por su comportamiento fuera de los campos de juego, fue respaldado por el comando técnico en la etapa de Pablo Bengoechea.

