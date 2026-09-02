Alfredo Arosemena salió al frente de las versiones que hablaban de una supuesta crisis económica o quiebra de Alianza Lima. El administrador del club explicó que la cifra revelada durante la reciente reunión de socios corresponde a una situación de caja y no representa un colapso financiero de la institución. “Alianza Lima no está en quiebra, no está en crisis, no está en déficit. Todas las cuentas están garantizadas, todos los proveedores están pagados”, declaró.

En declaraciones a América Deportes, Arosemena reconoció que el club presenta una caja negativa de S/25 millones, pero remarcó que este indicador debe diferenciarse de una eventual quiebra. “Sí, eso fue lo que dijimos, son 25 millones de soles de caja negativa. Una cosa es tener caja negativa, y otra cosa es que estemos en quiebra”, afirmó el administrador blanquiazul.

Según explicó, parte de ese desbalance fue manejado mediante adelantos de contratos de patrocinio. La administración anterior recurrió a estos recursos para sostener el flujo de caja y cumplir con sus obligaciones. “¿Qué has tenido que hacer para pagar eso? Financiarte con adelanto de patrocinadores. Dicen que les debemos a proveedores y no. Hay adelantos de patrocinios, que es lo que ha hecho la administración anterior para balancear su caja”, sostuvo.

Por medio del administrador de Alianza Lima, Alfredo Arosemena, se confirma la información brindada anoche, incluyendo los montos y sus respectivos destinos financieros.



Aplaudo la transparencia frente a los hechos que vienen sucediendo en el club y agradezco al hincha racional… pic.twitter.com/LLx0iRgzpr — Gabriel Pacheco (@GabrielPachecon) September 2, 2026

Gastos legales y el representante de Guerrero

Uno de los factores que golpeó las cuentas del club fue la salida de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, luego de los acontecimientos registrados en Montevideo. Arosemena aseguró que las desvinculaciones y los gastos legales asociados no estaban contemplados inicialmente en el presupuesto. “Muchísimo dinero, como lo dije en un principio, no estaban dentro del presupuesto, y eso es lo que genera un desbalance en caja. Fueron 6.2 millones de soles por desvinculación de jugadores, temas legales, todo lo demás”, apuntó.

Alfredo Arosemena reemplazó en el cargo a Fernando Cabada. (Foto: Archivo)

El administrador también se refirió a la situación contractual con Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero. Arosemena aclaró que Alianza Lima no mantiene actualmente un vínculo laboral con el empresario, aunque sí existió anteriormente una relación comercial entre las partes. “No tenemos ningún vínculo laboral con el señor Sapio”, afirmó.

Finalmente, detalló que la actual administración acordó terminar de manera amistosa aquella relación comercial. “Teníamos un vínculo comercial con él, no sé si será en un tema de comunicaciones. Y lo que hemos hecho por mutuo acuerdo entre las dos partes es acabar ese vínculo comercial con el señor Sapio”, precisó Arosemena.

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