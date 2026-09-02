Alfredo Arosemena aclara situación económica de Alianza Lima: “No estamos en quiebra ni en crisis”. (Foto: Alianza Lima)
Alfredo Arosemena aclara situación económica de Alianza Lima: “No estamos en quiebra ni en crisis”. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alfredo Arosemena salió al frente de las versiones que hablaban de una supuesta crisis económica o quiebra de Alianza Lima. El administrador del club explicó que la cifra revelada durante la reciente reunión de socios corresponde a una situación de caja y no representa un colapso financiero de la institución. “Alianza Lima no está en quiebra, no está en crisis, no está en déficit. Todas las cuentas están garantizadas, todos los proveedores están pagados”, declaró.

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