“Nos quieren desestabilizar”: Administrador de Alianza Lima aclara pagos al representante de Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
“Nos quieren desestabilizar”: Administrador de Alianza Lima aclara pagos al representante de Paolo Guerrero. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alfredo Arosemena, administrador de Alianza Lima, se refirió a las versiones que circulan sobre el supuesto pago millonario que el cuadro blanquiazul le habría hecho a Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, por asesorías externas. El titular de la institucion victoriana negó que la cifra sea cercana a la que viene siendo difundida y cuestionó la intención detrás de estas informaciones.

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