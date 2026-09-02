Alfredo Arosemena, administrador de Alianza Lima, se refirió a las versiones que circulan sobre el supuesto pago millonario que el cuadro blanquiazul le habría hecho a Gabriel Sapio, representante de Paolo Guerrero, por asesorías externas. El titular de la institucion victoriana negó que la cifra sea cercana a la que viene siendo difundida y cuestionó la intención detrás de estas informaciones.

“Ahora hablan de montos. Yo no puedo, por un tema de confidencialidad, hablar de montos, pero me parece alucinante”, sostuvo Arosemena en A Presión. Asimismo, aseguró que el pago realizado por el club representa una fracción mínima de lo que se viene señalando. “No llega ni a la décima parte de lo que hablan”, apuntó.

Arosemena explicó la razón por la que se decidió cortar el vínculo contractual con Sapio. “De mutuo acuerdo, tanto el señor Sapio como el Club Alianza Lima han decidido rescindir el contrato en muy buenos términos. ¿Por qué? Porque el señor Sapio es el representante del señor Paolo Guerrero y él se dedica a cuidar los intereses del señor Paolo Guerrero. Además, nosotros como Alianza Lima también queremos cuidar y cuidamos a Paolo Guerrero, añadió.

💣 Alfredo Arosemena habló sobre el caso del representante de Paolo Guerrero



🗣️ "Esto es para desestabilizar al grupo y hacerle daño a Paolo"#APresión pic.twitter.com/PCcZlk6Rp9 — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) September 2, 2026

El administrador de Alianza Lima cuestionó directamente el efecto que este tipo de informaciones podría generar dentro de la institución. Para el administrador blanquiazul, existe una intención de generar inestabilidad en el plantel y afectar directamente la imagen de Guerrero.

“Yo creo que esto es para desestabilizar al grupo, para hacerle daño a Paolo. Acá, yo creo que hay algún tipo de interés, y me apena mucho, la verdad”, apuntó Arosemena, quien puso paños fríos a la situación e intenta aclarar toda versión los montos pagados al representante de Guerrero.

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