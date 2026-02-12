Se tomarán medidas: ‘Aliancistas del Perú’ convocó a Junta General de Acreedores tras eliminación de Alianza Lima

El presente de Alianza Lima es nebuloso. La reciente crisis desatada tras la eliminación de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo ha puesto a varios protagonistas bajo la mirada.

Por ello, el Fondo Aliancistas del Perú, el grupo mayoritario de acreedores, convocó a Junta General de Acreedores para definir las próximas acciones dentro del club.

Jorge Zúñiga, presidente del Fondo, a través de sus redes sociales, y comunicado de por medio, hizo pública esta medida.

“El Fondo Aliancistas del Perú informa que ha convocado a Junta General de Acreedores del Club Alianza Lima”, publicó Zúñiga.

Según el documento la reunión se llevará a cabo de manera virtual en dos fechas. La primera convocatoria está programada para el lunes 23 de marzo del 2026, mientras que la segunda opción sería el jueves 26 del mismo mes, ambas a las 10 a.m.

Asimismo, se informa que se tratarán los siguientes tema:

Informe de gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal.

Pronunciamiento de la Junta de Acreedores sobre el resultado de la gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal.

Propuestas de la Junta de Acreedores para el desarrollo institucional del Club Alianza Lima.

Otros asuntos de interés.