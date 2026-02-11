Alianza Lima no solo buscará sumar tres puntos en el Torneo Apertura cuando enfrente de visitante a Alianza Atlético de Sullana, sino que también convertirá Matute en el epicentro de una gran celebración por sus 125 años de historia institucional.

A través de sus redes sociales, el club blanquiazul anunció que la previa del encuentro se vivirá como una verdadera fiesta para los hinchas, con la instalación de una pantalla gigante, conciertos en vivo, zonas de comida y activaciones en la explanada del estadio Alejandro Villanueva.

𝐑𝐞𝐜𝐢𝐛𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝟏𝟐𝟓 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚. 💙👏🏾



Desde la previa. Vive el partido ante Alianza Atlético en vivo 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞 y disfruta de 🎶 conciertos, activaciones, comidas y mucho más.



📍 Explanada – Estadio Alejandro… pic.twitter.com/saUUIzHLPF — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) February 9, 2026

La iniciativa busca que los aficionados puedan disfrutar del aniversario en familia y reforzar el vínculo entre el equipo y su gente en una fecha emblemática para la institución victoriana.

Las entradas ya se encuentran a la venta mediante la plataforma Joinnus, con precios regulares y beneficios especiales para socios íntimos, quienes podrán acceder a promociones mediante canje.

Alianza enfrentará de visitante a Alianza Atlético de Sullana el 14 de febrero a las 8:00 p.m.