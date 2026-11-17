El futuro de André Carrillo apunta a un cambio de equipo para la temporada 2027. El atacante peruano estaría cerca de cerrar su etapa en Corinthians y Alianza Lima aparece como una de las alternativas para continuar su carrera. La posibilidad de regresar al club donde inició su camino profesional ya genera expectativa entre los hinchas.

Desde Brasil, el periodista Thiago Rodrigues informó que la salida del futbolista del ‘Timao’ estaría prácticamente definida. Además, señaló que existen conversaciones para evaluar un eventual retorno a La Victoria, aunque todavía no hay un acuerdo confirmado entre las partes.

“Con pocas chances de continuar en el Corinthians en 2027, André Carrillo ya tiene conversaciones con el Alianza Lima-PER, su primer club como profesional”, escribió en sus redes sociales.

🚨 Com poucas chances de continuar no Corinthians em 2027, André Carrillo já tem conversas com o Alianza Lima-PER, seu primeiro clube como profissional. https://t.co/JhdZlTtB4y — Thiago Rodrigues (@thiagopress) November 15, 2026

Sin embargo, el aspecto económico será uno de los principales puntos por resolver. Carrillo también tendría posibilidades de continuar su carrera fuera de Sudamérica, pues, según informó América Deportes, clubes de China y México podrían estar interesados en incorporarlo con propuestas económicamente atractivas.

La temporada 2026 no ha sido especialmente productiva para el extremo nacional. Con Corinthians disputó 41 partidos oficiales, pero no consiguió anotar y apenas registró una asistencia. Además, tuvo participación en algunos encuentros de la selección peruana, aunque no fue convocado para el último amistoso frente a Bolivia.

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