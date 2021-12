Conforme a los criterios de Saber más

Ha pasado más de un mes del título obtenido por Alianza Lima, pero la felicidad sigue siendo blanquiazul. Ángelo Campos, el portero que volvió a La Victoria por tercera vez para ser segundo arquero y terminó siendo una de las figuras del equipo, no puede dejar de emocionarse al recordar el 2021 que tuvo. “Fue una explosión de emociones, no sé cómo describirlo, pero es algo que deseo que muchas personas sientan en la vida”, nos dice. Ángelo vivió el mejor año de su vida: campeón siendo titular, 15 veces con el arco en cero, llamado a la selección para un partido de Eliminatorias -ahora volvió a ser convocado para los amistosos de enero- y ahora elegido como “Mejor portero de la Liga 1″ en los Premios DT 2021.

—¿Cuando llegaste a Alianza te imaginabas cerrar el año como campeón?

Lo que pasa es que todo ha sido rápido. Mientras se esperaba el fallo del TAS, yo había iniciado mi desvinculación con Carlos Stein porque había una cláusula en mi contrato que decía que era para jugar en Liga 1. Lo demás fue historia. Llegué feliz a Alianza y terminé el año igual. Ha sido algo increíble, alucinante y emotivo en mi vida.

—¿Si Alianza jugaba en la Liga 2 no ibas a llegar?

Quise volver, como todos, pero siempre y cuando apareciera la propuesta. Alianza empezó a armarse en febrero por la incertidumbre y los demás equipos lo hicieron en diciembre. En ese momento nunca llegó una llamada del club como para yo esperar e irme de frente a Segunda. Salí de Melgar y la primera y única oferta que tuve fue de Carlos Stein por eso decidí fichar por ellos. La propuesta de Alianza llegó en marzo más o menos, imagínate haber estado tanto tiempo parado, esperando algo que no era nada concreto. Ya en el transcurso de los días me enteré que Carlos Bustos, a quien conozco de Melgar, estaba buscando un segundo arquero y cuando me dijeron no lo pensé dos veces.

—No te importó llegar como segundo arquero

La verdad que no. Yo llegué para ser segundo arquero. Fue lo que me dijeron que estaban buscando. Pero más allá de eso, llegué con todas las ganas de trabajar y apoyar al grupo desde donde esté. Conozco al profesor Carlos y sé lo que buscaba de mi. Además está mi amor por Alianza porque soy hincha desde que tengo uso de razón, así que era algo lindo volver al club después de dos años. Me tocó esperar mi momento, paciente, trabajando y apoyando en lo que podía y cuando me tocó la oportunidad me tomó listo y con las ganas de hacer las cosas bien.

—¿Cuál fue el partido en el que se dieron cuenta que estaban para pelear el título?

Contra Universitario, que lo ganamos al final. Veníamos de tres victorias consecutivas y Cristal cayó una fecha antes. Ahí nos sentimos muy cerca de ellos en el acumulado. Además, agarrar la punta en el clásico fue un golpe anímico fuerte. Al siguiente partido empatamos, pero de ahí vinieron como seis o siete victorias consecutivas que nos permitieron estar arriba. El partido contra la ‘U’ es el partido que a cualquiera le hubiera gustado jugar: ganamos con diez hombres, con gol al último.

Ángelo Campos y el decisivo clásico

El portero, figura en el campeonato de Alianza Lima, fue elegido como el mejor en su puesto en los Premios DT 2021. Un galardón al extraordinario año que tuvo bajo los tres palos del actual campeón de la Liga 1.

—¿Cuáles son las virtudes que más rescatas del plantel que se renovó para la otra temporada en casi un 90%?

Tenemos muy buena comunicación dentro y fuera del campo. En cuanto a lo futbolístico, la virtud de defender bien. Nos generaban muy poco y eso es importante para un equipo. Nosotros, los defensas, sabíamos que un gol íbamos a hacer con la calidad de jugadores que teníamos en ofensiva; y ellos, los delanteros, sabían que nosotros íbamos a defender con todo el cero. Eso fue lo que nos funcionó todo el año.

—Aparte tenían a jugadores como Barcos, Farfán, Ballón, Miguez…experiencia y liderazgo

Son jugadores de experiencia, recorrido, y su aporte fue importante. Hernán y Jefferson son jugadores top, tenerlos en el plantel suma mucho. Josepmir es uno de los que más títulos en el fútbol peruano tiene. Y la ‘Cotorra’ (Míguez), yo ya había compartido plantel con él en Melgar y sabía lo que podía dar. Ellos aportan muchísimo por la calidad como futbolistas y personas. Eso suma bastante y los más chicos se sienten protegidos.

—Con Fabio Rojas son los únicos que campeonaron en 2017 y 2021, ¿con qué título te quedas?

Me quedo con este. El 2017 lo disfruté y lo celebré como hincha y parte del plantel. Fue lindo porque Alianza volvía a campeonar después de once años, así que ser parte del equipo, tener fotos con la copa y las medallas, fue hermoso. Además fue mi primer título. Pero creo que la de este año ha sido mucho mejor para mí porque jugué gran parte del campeonato como titular. Eso le da valor. Escuchar el pitazo final del árbitro es una sensación indescriptible. Fue una explosión de emociones. Alegría, felicidad, nostalgia, paz…muchas cosas.

—El hincha pasó de recordarte por tu atajada en el Sudamericano Sub 20 del 2013 a la tapada en la final ante el cabezazo de Irven Ávila…

Para mí son jugadas naturales. Siempre me dijeron que hiciera siempre lo necesario. Ni más ni menos. Lo justo para que la pelota no entre. Y es lo que pasó en el cabezazo. Era una jugada que tenía que haberla resuelto de esa forma y creo que hice lo correcto. Como arquero pienso que si me tengo que tirar lo hago y si no, no. Tampoco hay mucha ciencia. Esa jugada decidí resolverla así y a la gente le gustó porque era un momento caliente, un momento duro para el equipo. Otros lo toman como si yo me hubiera burlado del rival, pero no fue así.

El enorme desempeño del portero Ángelo Campos fue vital en la segunda final de la Liga 1. Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec

—¿Cómo se vivió los contagios por COVID-19 en el plantel a días de la final?

Fue duro. Más allá de que no podíamos entrenar como una semana, imagínate la preocupación por esta enfermedad. La preocupación por tus abuelos, papás, hijos, esposa, no sabíamos si los iba a atacar. Fueron trece compañeros contagiados y muchos otros pensando si también habían contraído el virus. Aparte teníamos el estrés de la final, muchas cosas en mente. Imagínate llegar a una final tan golpeado, tan mermado físicamente. Hubo un entrenamiento en el que éramos doce jugadores y cuatro arqueros nada más. Pero el grupo se acostumbró durante todo el año a no poner excusas. No tuvimos pretemporada, el plantel se armó a la volada, veníamos para jugar Segunda y terminamos disputando la Liga 1, pero el plantel no se excusó nunca. Los resultados a fin de año son el premio a eso.

—¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza cuando acabó el partido?

Primero agradecí a Dios por todo lo vivido. En ese momento no tenía más cosas por hacer que agradecerle. En algún momento pensé en dejar el fútbol, quise retirarme, tirar la toalla y ahora estaba en ese momento tan lindo. La verdad que solo fue agradecimiento. Como te dije, fue una mezcla de emociones, ni siquiera sabía qué pensar, pero es algo que deseo que muchas personas sientan en la vida.

—Lo primero que hiciste fue irte al camerino

Sí, me voy al camerino, me arrodillo y empiezo a orar, a agradecer por todo. De ahí salgo con un polo que se hizo famoso, que tenía la frase “No soy yo, es la gracia de Dios en mi”. Ya después, uno más tranquilo, empieza a celebrar.

—¿En qué momento de tu carrera pensaste en retirarte del fútbol?

Hace mucho tiempo. La gente siempre ve cuando estás arriba, pero nunca ve los procesos que uno vive abajo. A veces por las malas decisiones, malas juntas, malas costumbres, tu camino se ve frustrado y ante tanto golpe uno quiere abandonar, dejar todo y tirar la toalla. Pero siempre hay una oportunidad para empezar de cero. Eso me pasó a mí a raíz de que tomé buenas decisiones. Encontré un camino en Cristo y todo fue cambiante en mi vida. Fue difícil y lo seguirá siendo, pero no hay nada imposible para Dios. Gracias a él estoy en estos momentos disfrutando con mi familia.

—Tu año se redondea con tu primer llamado a la selección peruana

Sí. No lo podía creer. Fue un fin de semana, estaba viniendo a mi casa y como nos habían dado días libres pensaba ir a almorzar y pasear un rato con mi familia. Entonces me entra la llamada del jefe de equipo de la Federación Peruana de Fútbol y me dice. Me sentía como un niño, tan feliz que no sabía qué hacer ni a quién llamar, pero me contuve y llamé a mi esposa quien fue la primera en saberlo. Fue algo lindo, increíble, y me tomó en un momento justo. Faltaban pocos días para jugar la final. Fue una inyección anímica increíble.

Ángelo Campos y su llamado a la selección peruana

—Este jueves salió la convocatoria y nuevamente estás llamado…

Ya me tocó estar en una primera convocatoria y fue algo muy lindo. Uno como jugador siempre quiere mejorar y la selección te permite eso. Voy a seguir trabajando porque uno tiene que mantener un nivel muy alto para estar en la selección.

—El próximo año se vienen retos importantes: Copa Libertadores y Liga 1. ¿Cuáles son los objetivos trazados?

Alianza está para ser campeón. Cuando llegué al club y me preguntaron lo dije y ahora lo vuelvo a decir. Este año que viene, en 2022, vamos a ir en busca del campeonato igual. No hay que tener miedo a decirlo. Para la Libertadores tenemos que ser competitivos todos los partidos y buscar la clasificación a la siguiente fase.

