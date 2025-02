“El gol más importante en la historia de River Plate lo hizo Antonio Alzamendi”, contó Néstor Gorosito en 2020. El tanto al que se refería el ahora técnico de Alianza Lima era el que anotó el uruguayo al Steaua Bucarest para darle al ‘Millonario’ la Intercontinental de 1986. En ese River estaban los dos: Alzamendi como figura consagrada y Pipo como un juvenil viviendo un sueño.

En la previa del Alianza vs. Boca por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, Alzamendi conversó con este Diario. De campeón del mundo a campeón del mundo, la ‘Hormiga’ habló sobre Gorosito, el encuentro y la Bombonera.

—Visitó la Bombonera con River Plate e Independiente, ¿es cierto que el estadio tiembla o, como dice Pipo Gorosito, todo es un mito?

En mi vida la vi temblar. Lo dicen porque la gente salta en las tribunas y abajo se siente, pero pasa en la mayoría de estudios. Jugando con River Plate o Independiente, nunca nos tembló nada.

Antonio Alzamendi con Óscar Ruggeri y Héctor Enrique con la Copa Libertadores y la Intercontinental ganada por River Plate.

—¿Entonces es un mito, como dice Néstor Gorosito?

Jugué junto a Pipo en River Plate. Somos muy amigos. Dentro de la cancha no tiembla nada, no es nada del otro mundo. El jugador que tiene miedo de jugar ahí, que no tiene personalidad, simplemente no merece jugar.

—¿Pipo Gorosito es el técnico ideal para Alianza Lima?

Es un entrenador sensacional, buena gente, ve el fútbol de manera distinta, de la manera en que se tiene que ver. Es un técnico que está totalmente vigente, que anduvo bien en la mayoría de los equipos que dirigió o dejó siempre algo, y tiene mucha experiencia. Como él lo dijo en una entrevista, no solo es ir, hacer el curso y recibirte como entrenador, debe haber una escuela. Él ha tenido experiencia en juveniles, fue poco a poco haciéndose un nombre.

—Gorosito conoce bien el fútbol argentino y en la previa del partido ante Boca empezó a jugar su partido minimizando la Bombonera…

Es que nunca puedes sentir miedo en una cancha, la que sea. A mí nunca me asustó una cancha y a nuestro equipo en River Plate, con Pipo que era un pibe, mucho menos. La gente grita, se puede sentir el ruido como en cualquier otro estadio, pero es mentira que la Bombonera tiemble. Es un mito. No voy a desconocer lo que es Boca, su historia, pero lo otro es un mito.

Néstor Gorosito y el polémico gesto que hizo en la Bombonera.

—¿Se puede comparar a la Bombonera con Matute en cuanto a la presión que ejerce el hincha? ¿El jugador de Alianza podría estar adaptado a esas situaciones?

Es que no solo es el hincha, el club mismo mete presión desde su historia. Lo que significa Alianza Lima o Universitario, por dar otro ejemplo, u otros grandes como Peñarol o Nacional de Uruguay, es una presión que existe desde el primer día en el que estás ahí. Un jugador que está en esos equipos no tiene que tener miedo a nada. Creo que después está el carácter del jugador. Cuando me dicen que un jugador se asustó… bueno, si te asusta (la Bombonera) jugando en un equipo grande, no puedes estar ahí. Matute es un estadio que también presiona, donde el hincha mete todo el partido. Lo que pasa es que con Boca lo han hecho como un mito histórico, que dicen que uno se asusta en la Bombonera. Ahora habría que ver qué jugadores se asustaron ahí.

—Gorosito habló acerca del tema arbitral, señaló que tenía miedo de lo que vaya a suceder en la Bombonera con respecto a las decisiones de los jueces. ¿Qué opina?

Creo que normalmente a veces sucede cuando vas a jugar con un equipo como Boca Juniors, el árbitro mismo tiene una responsabilidad muy grande. No niego que en algún momento hubieron situaciones polémicas, pero creo en la honestidad de los árbitros.

—¿Alianza debe preocuparse por el tema arbitral?

Tiene que jugar. Lo del árbitro, que si te inclina el campo o está cobrando mal, lo verá todo el mundo. A lo que se debe prestar atención es al VAR, que es algo que no me gusta. Hay jugadas que a cuadros de ciertos nivel cobran penal y a otros cuadros no. Entonces siento que le buscan la vuelta o la quinta pata.

—¿La presencia de Gorosito, un técnico catalogado como “antiBoca” en Alianza es un beneficio pensando en el partido en la Bombonera?

Los jugadores van a tener que escucharlo indudablemente porque él sabe de estos partidos, pero después él no juega. O sea, por más que diga que vamos a ganar en la cancha de Boca u otra cosa, los que entran al campo son los jugadores. Las palabras quedan atrás. Las palabras, la polémica, todo queda fuera, dentro de la cancha se olvida todo lo que se dijo en la previa, hay que responder ahí.