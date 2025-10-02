Ya es oficial. Luego de algunas semanas de espera, Alianza Lima anunció la renovación de Eryc Castillo, quien continuará en el cuadro blanquiazul hasta fines del 2028.

El delantero ecuatoriano jugará tres temporadas más en Alianza Lima, que pudo cerrar el acuerdo con uno de los mejores jugadores que llegaron esta temporada como refuerzo.

Castillo ha mostrado un rendimiento bastante regular en Alianza Lima. Supo meterse rápidamente en el equipo titular y es uno de los indiscutibles para Néstor Gorosito por la banda izquierda.

Además, ha tenido presencia en el plano nacional, pero sobre todo en el internacional, siendo una de las figuras del cuadro blanquiazul en la Copa Libertadores y Sudamericana.

La ‘Culebra’ ha marcado nueve goles y siete asistencias en 38 partidos con Alianza Lima esta temporada. Seis de esos tantos los hizo en torneos internacionales, convirtiéndose en una de las principales armas de ataque para los íntimos.

Con 30 años, Castillo seguirá su carrera en la Liga 1, aunque no se descarta una futura venta en caso haya interés de otro equipo. Por ahora, el hincha de Alianza Lima está conforme con lo hecho por el jugador.

