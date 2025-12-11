Es totalmente oficial. Alianza Lima anunció a Jairo Vélez como su nuevo refuerzo para la temporada 2026. El ex Universitario de Deportes se convirtió en el primer fichaje del cuadro blanquiazul de cara al próximo año.

La publicación de Alianza Lima en redes sociales confirma lo que venía siendo un secreto a voces. El club íntimo cerró las negociaciones con Jairo Vélez en poco tiempo, incluso cuando la prioridad siempre la tuvo Universitario. ¿Por qué?

Como se sabe, Vélez jugó en la U esta temporada a préstamo por César Vallejo y el cuadro crema lo tuvo en sus planes. Sin embargo, no hubo acuerdo en la negociación de su contrato y apareció la oferta de los íntimos.

Noticia en desarrollo...

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐉𝐚𝐢𝐫𝐨 𝐕𝐞́𝐥𝐞𝐳! 👏🏾



A darlo todo por esta camiseta. #RefuerzoBlanquiazul2026 pic.twitter.com/xty79DEMu4 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 11, 2025