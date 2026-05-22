La fiesta ya empezó en Matute. Alianza Lima anunció que el reconocido cantante puertorriqueño Ken-Y será el artista principal del show de mediotiempo durante el duelo frente a Los Chankas, programado para este sábado desde las 8:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

El club íntimo sorprendió a sus hinchas al confirmar la presencia del intérprete de “Down” y “Igual que ayer” en una noche que promete tener ambiente de final. El encuentro ante el cuadro andahuaylino podría darle a Alianza el título del Torneo Apertura, ya que un empate o una victoria le bastará para proclamarse campeón.

Ken-Y llegó esta semana al Perú como parte de la gira promocional de su espectáculo “Enamorados”, show con el que recorrerá distintos escenarios de Lima. Sin embargo, el cantante también formará parte de la jornada futbolera en Matute, donde se espera un estadio completamente lleno para acompañar al equipo dirigido por Pablo Guede.

Prepárense para cantar, vibrar y vivir un show en el entretiempo junto a 𝐊𝐄𝐍-𝐘.🎶💙



𝐺𝑟𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑎 #Radiomar 👏🏾#KenY#AlianzaLima pic.twitter.com/Exl4taEX6Q — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 23, 2026

La expectativa alrededor del partido es enorme. Las entradas se agotaron rápidamente y el ambiente en La Victoria recuerda a las grandes noches del club blanquiazul. El equipo llega como líder del campeonato y depende de sí mismo para quedarse con el primer torneo de la temporada.

Además del atractivo musical, el encuentro tendrá una carga deportiva especial. Los Chankas llegan como uno de los equipos revelación del campeonato y buscarán arruinarle la celebración a Alianza en Matute. Incluso, en los días previos, el club andahuaylino pidió públicamente garantías y un arbitraje FIFA para este compromiso decisivo.

La dirigencia blanquiazul apuesta por convertir la jornada en una verdadera fiesta para sus hinchas. Entre música, expectativa y la posibilidad de una vuelta olímpica, Matute se prepara para vivir una de sus noches más especiales de la temporada.