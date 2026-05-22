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La fiesta ya empezó en Matute. Alianza Lima anunció que el reconocido cantante puertorriqueño Ken-Y será el artista principal del show de mediotiempo durante el duelo frente a Los Chankas, programado para este sábado desde las 8:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

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