Guillermo Vizcarra rescindió contrato con Alianza Lima por mutuo acuerdo y el club publicó un comunicado en redes sociales.
Guillermo Vizcarra rescindió contrato con Alianza Lima por mutuo acuerdo y el club publicó un comunicado en redes sociales.
Por Redacción EC

Es completamente oficial. Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Vizcarra, quien llegó el año pasado para reforzar el arco blanquiazul. El club victoriano publicó un comunicado en redes sociales en el que agradeció el tiempo que el arquero boliviano estuvo en la institución. “Gracias por todo, Billy”, escribieron.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.