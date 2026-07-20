Es completamente oficial. Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Vizcarra, quien llegó el año pasado para reforzar el arco blanquiazul. El club victoriano publicó un comunicado en redes sociales en el que agradeció el tiempo que el arquero boliviano estuvo en la institución. “Gracias por todo, Billy”, escribieron.

Es completamente oficial. Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Vizcarra, quien llegó el año pasado para reforzar el arco blanquiazul. El club victoriano publicó un comunicado en redes sociales en el que agradeció el tiempo que el arquero boliviano estuvo en la institución. “Gracias por todo, Billy”, escribieron. Noticia en desarrollo... 𝑨𝒍𝒈𝒖𝒏𝒂𝒔 𝒇𝒐𝒕𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊́𝒂𝒔 𝒈𝒖𝒂𝒓𝒅𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒓𝒅𝒐𝒔. 𝑶𝒕𝒓𝒂𝒔, 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔. 🖼️💙♾️



La tuya quedará marcada por cada atajada, cada celebración y el orgullo de haber defendido estos colores.⚪️🔵



¡𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨,… pic.twitter.com/40B0tlKGuF — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 20, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru