Es completamente oficial. Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Vizcarra, quien llegó el año pasado para reforzar el arco blanquiazul. El club victoriano publicó un comunicado en redes sociales en el que agradeció el tiempo que el arquero boliviano estuvo en la institución. “Gracias por todo, Billy”, escribieron.
Es completamente oficial. Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Vizcarra, quien llegó el año pasado para reforzar el arco blanquiazul. El club victoriano publicó un comunicado en redes sociales en el que agradeció el tiempo que el arquero boliviano estuvo en la institución. “Gracias por todo, Billy”, escribieron.
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