Un total de 789 personas han sido asesinadas en el país en lo que va del año, según el Sistema Nacional de Defunciones. De acuerdo con el analista Juan Carbajal, estos datos (con cierre al 8 de mayo) representan un crecimiento de 22% en relación al mismo período del 2024.

Desde la época del terrorismo no vivíamos momentos de tanta violencia. No hay día que no amanezcamos con la noticia de la muerte de un chofer de combi o el dueño de un negocio a manos de su sicario. El último jueves, horas antes de que se conociera la elección del primer Papa peruano, un hombre fue baleado en una fiesta y un bus con pasajeros fue atacado con explosivos por extorsionadores.

En este contexto de horror, la Videna apareció empapelada con amenazas de muerte contra los árbitros. ¿Su delito? Errores cometidos durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano: un penal no cobrado a Paolo Guerrero y la expulsión de Carlos Zambrano.

La discusión sobre si, efectivamente, fueron errores y su magnitud real puede ser infinita. Desde la Comisión Nacional de Árbitros han reconocido que tanto el juez Bruno Pérez como los miembros del VAR se equivocaron. Pese a ello, existen versiones contrarias de respetados analistas que consideran que ambas acciones son, al menos, discutibles.

Nada de ello, sin embargo, justifica las amenazas proferidas contra Pérez y sus colegas, azuzados por fanfarrones disfrazados de creadores de contenido y mononeuronales escondidos en el anonimato de las redes sociales.

Nuestro país ha sido escenario de varias de las peores desgracias ocurridas en la historia del balompié. Además de la tragedia del Estadio Nacional, en 1964, en la que murieron aplastadas más de 300 personas, en 1991 el bus que trasladaba al plantel de Sporting Cristal fue incendiado por hinchas de la U en las inmediaciones del Lolo Fernández, estadio que había sido atacado tres años antes por barristas de Alianza. Durante los 90 y parte del presente siglo, las calles de Lima han sido campo de encarnizadas batallas que han dejado miedo y luto por doquier. La cúspide del terror se alcanzó el 24 de setiembre del 2011, cuando una gresca entre barristas culminó con la muerte de Walter Oyarce, luego de ser arrojado desde uno de los palcos del Estadio Monumental.

Pareciera que para ciertos actores del sistema futbolístico nada de esto hubiera ocurrido. De otro modo, no se entienden sus declaraciones incendiarias o sus bravuconadas adolescentes para exaltar a la tribuna. Tampoco ciertos gestos insensatos que solo consiguen atizar el clima cargado que sofoca el ambiente.

No confundir chacota, que es parte del folclore pelotero, con la amenaza. Para lo primero basta con tener un poco de correa y una buena dosis de paciencia porque en el fútbol, como en la vida, todo da vueltas; con lo segundo hay que deslindar sin un centímetro de duda. Aquel que atice la violencia no puede ser parte del sistema. Prohibirle el ingreso de por vida a cualquier estadio debería ser una medida que no requiera discusión.

Actuemos rápido y sin miedo. Los salvajes, esos que todos conocemos, están cerca de ganarnos este partido.

