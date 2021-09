Actualmente el universo de Alianza Lima viene disfrutando con Jefferson Farfán, la gran figura del club al anotar goles decisivos en las últimas semanas de la Fase 2 de Liga 1. Sin embargo, también comienzan a ilusionarse con la posible vuelta de Paolo Guerrero.

En esa línea, Arley Rodríguez, uno de los jugadores del plantel blanquiazul, se animó a asegurar que el ‘Depredador’ regresará a Matute sí o sí para compartir la ofensiva con la ‘Foquita’.

“Farfán siempre le escribe a Paolo Guerrero diciéndole que venga, que se está demorando y bromean así. Estoy seguro que va a darse, ojalá que yo también pueda disfrutar de eso”, comenzó diciendo el atacante colombiano.

“Esperemos que yo pueda seguir en Alianza Lima cuando Paolo Guerrero llegue, porque estoy seguro de que va a venir. Va a disfrutar junto a su hermano Jefferson de estar en Alianza”, agregó.

Finalmente, Arley Rodríguez reveló que Jefferson Farfán le cumplió una petición especial. “Le pedí una camiseta de Paolo Guerrero a Jefferson Farfán y me la dio, se la pedí porque es un referente y Farfán me dijo que me iba a dar también la de él cuando vuelva a la selección”, sentenció en diálogo con RPP.

Alianza Lima sigue líder

El cuadro de Carlos Bustos es único puntero de la Fase 2 de Liga 1 con 21 puntos tras superar a Deportivo Binacional en un vibrante partido por la fecha 10. En este cotejo Jefferson Farfán marcó el gol de la victoria de un tiro libre.

Conforme a los criterios de Saber más

TAMBIÉN PUEDES LEER