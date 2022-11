Arley Rodríguez: “Parecíamos el Barcelona porque todos se querían mostrar”

Alianza Lima logró conseguir el bicampeonato del fútbol peruano luego de vencer por 2-1 (en el marcador global) a Melgar . El equipo íntimo sumó una nueva estrella más junto a un Alejando Villanueva que lució lleno como casi en toda la temporada 2022.

La campaña de Alianza Lima inició con Carlos Bustos , técnico campeón el 2021, pero debido a los malos resultados, el que asumió, primero como interino, fue Guillermo Salas . Tras los buenos resultados, ‘Chicho’ fue oficializado como técnico principal y logró su primer título en la Liga 1 .

Arley Rodríguez, titular en la final destacó el arribo de Salas al equipo: “Sentía a la familia un poco separada, debilitada, pero llegó ‘Chicho’ y nos habló mucho, nos dijo que íbamos a comenzar de cero y, cuando es así, todo el mundo se quiere mostrar. Parecíamos el Barcelona porque todos se querían mostrar para quedarse en la oncena”.

“El técnico me dio mucha confianza. Me dijo que me siguiera preparando de la mejor manera, que me equivocara sin miedo porque él estaba para echarse la culpa y que si en algún momento cometía un error, él lo asumía”, agregó el colombiano en entrevista a ESPN.

Campaña 2023

No hay detalles sobre los posibles refuerzos para la temporada 2023, pero lo que sí es seguro es que arribarán jugadores para buscar hacer una buena Copa Libertadores, torneo donde los íntimos no clasifican a octavos de final desde la temporada 2010.

“Ser tricampeón como todos los años y reforzarnos de la mejor manera para hacer una buena Copa Libertadores. No hay un técnico bicampeón con Alianza desde hace muchísimo tiempo. Creo que no se debe hablar de palabras sino de hechos, se ha mejorado la parte administrativa y eso finalmente ha dado sus frutos en la parte deportiva”, indicó Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul.