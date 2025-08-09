¡Atención, ‘blanquiazul’! Armando Leveau, historiador e hincha de Alianza Lima, se encuentra delicado de salud, informó su familia y la institución victoriana.
MIRA | Milagro Bicolor en menores: ¿Cómo logrará Barreto evaluar a 7,500 menores este 2025 cuando Chemo solo convocó a 1903 chicos en dos años?
“Durante años, Don Armando ha dedicado su vida a recopilar, cuidar y compartir la historia de nuestro club, fortaleciendo el corazón y la identidad aliancista”, comunicó Alianza Lima
A continuación, te compartimos los medios de apoyo voluntario para todos aquellos que quieran solidarizarse con un exponente de la historia ‘íntima’.
BCP
- Nro. de cta.: 191 37189069 014
- CCI: 002 191137 189 069 014 56
Interbank
- Nro. de cta.: 898 317 3766566
- CCI: 003 898 013 173 766 566 44
Yape y Plin
- Número: 977 386 495
- Titular: Ángela Paola Leveau Jarrín
