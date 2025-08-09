¡Atención, ‘blanquiazul’! Armando Leveau, historiador e hincha de Alianza Lima, se encuentra delicado de salud, informó su familia y la institución victoriana.

“Durante años, Don Armando ha dedicado su vida a recopilar, cuidar y compartir la historia de nuestro club, fortaleciendo el corazón y la identidad aliancista”, comunicó Alianza Lima

A continuación, te compartimos los medios de apoyo voluntario para todos aquellos que quieran solidarizarse con un exponente de la historia ‘íntima’.

BCP

Nro. de cta.: 191 37189069 014

CCI: 002 191137 189 069 014 56

Interbank

Nro. de cta.: 898 317 3766566

CCI: 003 898 013 173 766 566 44

Yape y Plin

Número: 977 386 495

Titular: Ángela Paola Leveau Jarrín

¡𝑻𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑫𝒐𝒏 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒏𝒅𝒐! 💙🤝🏾 pic.twitter.com/OQHRGiAUZR — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 9, 2025

