El historiador e hincha de Alianza Lima necesita del apoyo de todos para salir de esta difícil situación.
El historiador e hincha de Alianza Lima necesita del apoyo de todos para salir de esta difícil situación.
Redacción EC
Redacción EC

¡Atención, ‘blanquiazul’! Armando Leveau, historiador e hincha de Alianza Lima, se encuentra delicado de salud, informó su familia y la institución victoriana.

MIRA | Milagro Bicolor en menores: ¿Cómo logrará Barreto evaluar a 7,500 menores este 2025 cuando Chemo solo convocó a 1903 chicos en dos años?

“Durante años, Don Armando ha dedicado su vida a recopilar, cuidar y compartir la historia de nuestro club, fortaleciendo el corazón y la identidad aliancista”, comunicó Alianza Lima

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

A continuación, te compartimos los medios de apoyo voluntario para todos aquellos que quieran solidarizarse con un exponente de la historia ‘íntima’.

BCP

  • Nro. de cta.: 191 37189069 014
  • CCI: 002 191137 189 069 014 56

Interbank

  • Nro. de cta.: 898 317 3766566
  • CCI: 003 898 013 173 766 566 44

Yape y Plin

  • Número: 977 386 495
  • Titular: Ángela Paola Leveau Jarrín

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC