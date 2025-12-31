“El debut contra Inter Miami va a ser hermoso”: así fue la presentación de Federico Girotti en Alianza Lima | VIDEO

Federico Girotti ya se luce como nuevo jugador de Alianza Lima. El delantero argentino dio sus primeras palabras desde que llegó a Matute y aseguró que está ilusionado con trascender en tienda blanquiazul.

“Es una oportunidad única de carrera. Es un gran desafío y espero aprovecharlo al máximo”, expresó el argentino en un video de presentación publicado en las redes sociales del club.

Girotti destacó la grandeza de Alianza Lima y lo comparó con los grandes clubes de su país. “Es un club muy lindo, muy grande, que tiene mucha pasión como en los clubes en Argentina”, apuntó.

Asimismo, le puso la mira al Inter Miami de Lionel Messi, rival al que enfrentarán en la Noche Blanquiazul el 24 de enero. “El debut sería acá contra Inter Miami; sé que la cancha va a estar explotada, asi que el debut va a estar hermoso”, indicó.

El argentino competirá con Paolo Guerrero y Luis Ramos por la titularidad en Alianza Lima. Hay gran expectativa del hincha blanquiazul por el desempeño de Girotti esta temporada.

📹Así fue la presentación de 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐆𝐢𝐫𝐨𝐭𝐭𝐢, como nuevo refuerzo de la blanquiazul. ⚪️🔵



Mira sus primeras declaraciones en exclusiva por Alianza Lima TV➡️ https://t.co/9EVyBr7C8V



Y Alianza Play➡️ https://t.co/SeAYLfap6m#RefuerzoBlanquiazul2026 pic.twitter.com/bne6ndGqir — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 31, 2025