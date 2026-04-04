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Angustia y desesperación: así reaccionaron los jugadores de Alianza Lima tras incidentes en Matute | VIDEO
Angustia y desesperación: así reaccionaron los jugadores de Alianza Lima tras incidentes en Matute | VIDEO
Por Redacción EC

Lo que iba a ser un banderazo en apoyo a Alianza Lima previo al clásico ante Universitario, por la fecha 9 del Torneo Apertura, terminó en tragedia en Matute, donde un hincha falleció y hubo varios heridos. Lo ocurrido generó conmoción en el mundo fútbol y también en los jugadores blanquiazules, que estuvieron presentes en en el campo de juego.

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