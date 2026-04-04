Angustia y desesperación: así reaccionaron los jugadores de Alianza Lima tras incidentes en Matute | VIDEO

Lo que iba a ser un banderazo en apoyo a Alianza Lima previo al clásico ante Universitario, por la fecha 9 del Torneo Apertura, terminó en tragedia en Matute, donde un hincha falleció y hubo varios heridos. Lo ocurrido generó conmoción en el mundo fútbol y también en los jugadores blanquiazules, que estuvieron presentes en en el campo de juego.

De acuerdo a las imágenes de Movistar Deportes, se puede ver a varios futbolistas de Alianza Lima angustiados por lo que ocurría en la tribuna sur. Guillermo Vizcarra, por ejemplo, se llevó la mano al rostro tras ver lo que pasaba en esa zona.

Lo mismo ocurrió con otros jugadores como Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo, Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Gaspar Gentile, Alan Cantero y el resto de sus compañeros. Incluso algunos pidieron la intervención de personal de seguridad para calmar a los hinchas.

Imágenes del interior del estadio Alejandro Villanueva, donde se realizó un 'banderazo' y, posteriormente, ocurrió un incidente en la tribuna sur de Matute.#AlÁngulo pic.twitter.com/a0fnjkNRg5 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 4, 2026

Los rostros de preocupación fueron evidentes. Sucede que los jugadores disfrutaban del apoyo de sus hinchas previo a un partido importante contra la U, pero luego esa expresión cambió en cuestión de minutos.

Si bien hicieron un llamado a la calma y a la acción, el incidente pasó a mayores y cobró la vida de un hincha blanquiazul. Asimismos, varios resultaron heridos y fueron llevados a los hospitales más cercanos para su atención inmediata.

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