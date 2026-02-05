Tras sufrir lesión: Así fue el regreso de Esteban Pavez con Alianza Lima | VIDEO

Alianza Lima volvió al Perú luego de su derrota ante 2 de Mayo en el estreno de la Fase 1 de la Copa Libertadores este jueves y quien llamó la atención fue Esteban Pavez. El volante chileno salió del aeropuerto Jorge Chávez usando una férula que le cubría la rodilla izquierda. ¿Por qué?

Como se sabe, Pavez fue titular en Paraguay por decisión del técnico Pablo Guede, pero no pudo continuar el partido en el segundo tiempo producto de una lesión. Un jugador rival le hizo palanca en la rodilla y el chileno tuvo que salir del campo.

El dolor fue intenso, pero desde Alianza Lima informaron que Pavez se someterá chequeos médicos para conocer la gravedad de su lesión. Una vez realizado ello, se sabrá cuánto tiempo estará de baja y si llegará al duelo de vuelta el próximo miércoles.

El uso de férula en la rodilla fue por precaución y, obviamente, para mayor comodidad de Pavez. Que no usara muletas era buen indicador, aunque todo finalmente se sabrá tas los exámenes médicos.

“Me cayó un jugador encima como vieron y me hizo palanca. Son cosas que pasan a veces. Uno no tiene control sobre eso”, explicó Pavez al salir del aeropuerto.

