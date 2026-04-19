El último viernes, la FPF organizó una nueva Asamblea de Bases a la cual debían asistir todos los clubes participantes de la Liga 1. La reunión era presidida por Agustín Lozano, máximo director de la FPF, quien fue protagonista -y tendencia en redes- al armar una especie de pacto de paz entre Alianza Lima y Universitario.

Según pudimos conocer, hubo premeditación por parte de la FPF para poder graficar en una imagen las figuras de Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, y Adrián Gilabert, abogado de Universitario de Deportes, en medio en de tanta disputa y hostilidad en el último tiempo.

Ambos representantes asistieron el último viernes por la mañana al igual que otro clubes, no se trató de algo excepcional para ambos clásicos rivales. Se trató de un breve encuentro que no se extendió a ninguna reunión particular no diálogo entre las partes. Fue, puramente, cordialidad previo a la reunión de Asamblea de Bases.

Durante la reunión, tanto Cabada como Gilabert ni Velazco -administrador de Universitario también presente en la reunión- no intercambiaron palabras, hasta donde pudimos conocer. De hecho, la interacción se redujo a lo que se pudo registrar y publicar en redes sociales. Estrechón de manos y no más.

Agustín Lozano, por su parte, en su facultad de presidente de la FPF, dio mensajes de unión para todos los clubes y aconsejó que haya cierta calma en medio de tanta hostilidad, aunque no mencionó nombres propios en tanto a clubes. Asimismo, El Comercio pudo conocer que la reunión no se extendió a más de dos horas y se trató de evaluar cómo viene trabajando la Liga 1 en referencia a los clubes.

¿El fin a los enfrentamientos?

Este Apertura se ha caracterizado, entre otras cosas, por una “guerra de escritorio” entre Alianza Lima y Universitario. Desde las quejas, las denuncias, hasta las indirectas que han forjado una rivalidad absoluta entre los dos clásicos rivales.

En la previa al clásico que ganaría la ‘U’ en el Monumental, la riña se agudizó hasta límites sorpresivos. Sin embargo, por mediación de Lozano, parece ser que esa enemistad ha pasado a convertirse en, por lo menos, una relación más diplomática.

Quedará tal vez para la anécdota el “Bacán, pero no mucha foto”, de Cabada, a quien se le ve evidentemente nervioso ante Lozano, y suelta la frase cuando el actual presidente de la FPF intenta juntarlo con Gilabert para el retrato respectivo.

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