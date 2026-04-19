Por Fernanda Huapaya

El último viernes, la FPF organizó una nueva Asamblea de Bases a la cual debían asistir todos los clubes participantes de la Liga 1. La reunión era presidida por Agustín Lozano, máximo director de la FPF, quien fue protagonista -y tendencia en redes- al armar una especie de pacto de paz entre Alianza Lima y Universitario.

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