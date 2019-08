Alianza Lima: Balboa aseguró que deben afrontar los partidos “como si fueran finales” para poder campeonar

Tras la partida de Mauricio Affonso de Alianza Lima, Adrián Balboa llegó hace poco más de un mes para reforzar el ataque del club victoriano. El tiempo que ha pasado ha sido fundamental para que la adaptación del uruguayo sea fácil y se sienta bien. "Me siento muy cómodo aquí", dijo.

En conferencia de prensa, Adrián Balboa se animó a hablar de varios temas, a pocos días del reinicio del Torneo Clausura. Vale decir que Alianza Lima se medirá con la Universidad César Vallejo el sábado en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Adrián Balboa tiene un gol con camiseta de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

"Ya llevo un poco más de un mes con el equipo, me siento muy bien. Gracias a mis compañeros y a la gente del club se me ha hecho fácil la adaptación, me siento muy cómodo aquí", indicó Adrián Balboa, quien ya registra un gol con camiseta de Alianza Lima.

Por otro lado, el futbolista de 25 años destacó la conformación del equipo: "El plantel es amplio, todos son buenos jugadores y eso ayuda a la competencia. A la primera que falles, sabes que afuera hay un compañero que puede dar lo mismo o más. Eso grupalmente es positivo", dijo.

Asimismo, Adrián Balboa comentó la importancia que han tenido los partidos de preparación para el equipo. "Los amistosos nos han ayudado mucho, nos sirvió para conocernos un poco más. Ahora toca salir a jugar los partidos como finales que son para poder conseguir el objetivo que es campeonar", señaló.