Además de la ausencia de Anthony Rosell por expulsión, Alianza Lima no contará con Hansell Riojas para el duelo de vuelta de la final de la Liga 1 ante Binacional. Lo del lateral izquierdo no es una novedad, pero sí lo del defensor central, de quien el entrenador explicó por qué no jugará.

En conferencia de prensa de este martes, Pablo Bengoechea mencionó a Hansell Riojas como una de las bajas confirmadas. “Con Riojas es un tema personal conmigo, y he tomado la decisión de no contar con él”, aseguró el uruguayo, aunque no dio más detalles.

Ausente en la final de ida en Juliaca, Hansell Riojas estuvo en los dos partidos de semifinales que afrontó Alianza Lima ante Sporting Cristal. El futbolista de 28 años jugó el tiempo completo en ambos encuentros.

Una semana después del 4-1 en contra de Alianza Lima, el cuadro blanquiazul se verá las caras con Binacional, el domingo 15 de diciembre, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, desde las 3:30 p.m.

Alianza Lima está obligado a ganar por una diferencia de tres goles para igualar la serie, y forzar el tiempo extra. O en todo caso, vencer por una ventaja de cuatro o más para salir campeón. De no hacerlo, el conjunto victoriano terminará como subcampeón.